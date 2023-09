Neben Applaus vom Publikum erhält jeder Teilnehmer des Jugendwettbewerbes „Alles außer Klassik“ in Sömmerda eine Urkunde und ein kleines Präsent.

Wettbewerb für Musiktalente in Sömmerda wird verschoben

Sömmerda. Zu wenige Anmeldungen sind bis zum Stichtag eingegangen – nun wurde die Frist verlängert.

Der für Freitag dieser Woche geplante Jugendwettbewerb „Alles außer Klassik“ im Volkshaus Sömmerda muss verschoben werden. „Leider gab es in diesem Jahr nach Anmeldeschluss zu wenige Teilnehmer, sodass sich die Organisatoren – der Landkreis und die Stadt Sömmerda zusammen mit der Stadt- und Kreismusikschule „Wilhelm Buchbinder“ Sömmerda – kurzfristig und schweren Herzens entschlossen haben, die Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, um einen ausgewogenen Wettbewerb zu gewährleisten“, informierte am Mittwoch das Landratsamt.

Sich vor Jury und Publikum präsentieren

Der neue Termin sei der 3. November, 17 Uhr, im Volkshaus Sömmerda. Junge Musiktalente und starke Stimmen im Alter bis 18 Jahre seien aufgerufen, sich mit ihren Interpretationen moderner Musikstücke in den Kategorien Soloinstrument, Sologesang und Gruppendarbietung einer unabhängigen Jury und dem Publikum zu präsentieren. Die Anmeldefrist wird verlängert bis zum 27. Oktober 2023.

In jeder Schule des Landkreises, in der Musikschule sowie im Landratsamt liegen Flyer mit dem Anmeldeformular aus, heißt es weiter. Darüber hinaus steht dieses Formular auf der Website des Landkreises www.lra-soemmerda.de in der Rubrik „Aktuelles“ zum Download bereit.

Die Anmeldung kann aber auch erfolgen unter Telefon: 03634/354-244 beziehungsweise -410 oder per E-Mail an kultur@lra-soemmerda.de. Angegeben werden sollen bei der Anmeldung Name und Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Titel, Interpret, eingesetzte Instrumente, Kategorie, Namen aller Mitglieder bei Gruppendarbietungen.