Wettstreit junger Musiktalente in Sömmerda

Landkreis. Für den Jugendwettbewerb „Alles außer Klassik“ können sich junge Künstlerinnen und Künstler bis zum 16. September anmelden.

In Zusammenarbeit mit der Stadt und der Stadt- und Kreismusikschule „Wilhelm Buchbinder“ Sömmerda sucht der Landkreis am 23. September ab 17 Uhr im Volkshaus Sömmerda zum inzwischen 27. Mal junge Musiktalente und starke Stimmen beim Jugendwettbewerb „Alles außer Klassik“. Wie das Landratsamt informiert, stehen wieder Interpretationen moderner Musikstücke durch Schülerinnen und Schüler im Alter bis 18 Jahre zur Wahl. Eine Jury entscheidet darüber, welche jungen Künstlerinnen und Künstler ihre Sache in den Kategorien „Soloinstrument“, „Sologesang“ und „Gruppendarbietung“ am besten gemacht haben.

In jeder Schule des Landkreises, in der Musikschule sowie im Landratsamt liegen Flyer mit dem Anmeldeformular aus, heißt es weiter. Ferner stehe der Flyer auf der Website des Landkreises www.lra-soemmerda.de in der Rubrik „Aktuelles“ zum Download bereit. Die Anmeldung kann auch telefonisch unter der Nummer 03634 354-408 oder per E-Mail an kulturfoerderung@lra-soemmerda.de erfolgen unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Titel, Interpret, eingesetzte Instrumente, Kategorie, Namen aller Mitglieder bei Gruppendarbietungen. Anmeldeschluss ist der 16. September.