WhatsApp-Betrug - Weihnachtsbäume gestohlen

Sömmerda. Hier sind die Blaulicht-Meldungen für die Stadt Sömmerda.

Eine 72-jährige Frau wurde in den letzten Tagen Opfer einer neuen Betrugsmasche. Über die Kommunikationsplattform WhatsApp wurde sie von einer vermeintlichen Enkelin angeschrieben. Sie gab vor, dass an ihrem Handy der Touchscreen nicht richtig funktioniert würde. Dadurch könne sie nun keine Überweisungen tätigen und bat deshalb die 72-Jährige um Hilfe. Der Bitte kam die Frau nach und überwies mehrere Tausend Euro an die vermeintliche Enkelin. Als die Betrügerin sich nur zwei Tage später wegen einer weiteren Überweisung fragte, wurde die 72-Jährige stutzig. Sie rief ihre wahre Enkelin an und dabei flog der Betrug auf.

Weihnachtsbäume gestohlen

In Sömmerda wurden in zwei Keller eines Wohnhauses in der Straße der Einheit eingebrochen. Die Diebe stahlen zwei künstliche Weihnachtsbäume samt Dekoration. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.