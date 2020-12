Wichteln in Buttstädt

Geschenke gibt es für Kinder und Jugendliche in der nächsten Woche im ASB-Kinder- und Jugendhaus in Buttstädt.

Das Kinder- und Jugendhaus des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in der Kirchstraße 2 in Buttstädt lädt am Mittwoch, 16. Dezember, von 14 bis 17 Uhr sowie am 18. und 19. Dezember, jeweils von 14 bis 19 Uhr, Familien zum Winter-Wunder-Weihnachtswichteln ein.

Mitzubringen seien weder Geschenke noch Geld, sondern einzig und allein Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren sowie etwas Weihnachtsvorfreude, heißt es in der Einladung.

Der Zutritt erfolgt laut ASB pro Familie unter Einhaltung des Hygieneschutzes und nur so lange der Vorrat reicht.