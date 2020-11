Wie Phoenix aus der Asche

Das Haus steht unter Denkmalschutz. Es ist 1695 gebaut. Es beherbergte 1850 bis 1952 Buttstädts Amtsgericht (zunächst bis 1879 das Justizamt). Danach war es bis in die Wendezeit das Internat der Erweiterten Oberschule. Anfang der 90er-Jahre wurde überlegt, es zum Sitz der Verwaltungen von Stadt und Verwaltungsgemeinschaft zu machen. Die Pläne wurden verworfen, das repräsentative Gebäude am Entree zum Topfmarkt, Buttstädts breitester Straße, verfiel ungenutzt leerstehend danach aber zusehends - nicht nur in einen Dornröschenschlaf.

Die Episode eines Zwischenerwerbs durch einen französischen Investor Mitte der 90er ist nur noch dadurch erinnerlich, dass die Notarunterlagen beim Terroranschlag in Paris im November 2015 verloren gingen.

Drinnen taugt das Alte Amtsgericht heute als Kulisse für Lost-Places-Filmer. Draußen prangt über dem Portikus und einem Wappen mit drei Schwänen eine Latein-Inschrift. Sie nimmt auf die Legende vom Phoenix Bezug. Das ist in Buttstädt mit seiner an fahrlässig oder mutwillig gelegten Feuersbrünsten reichen Geschichte nicht weit hergeholt. Der „Neubau“ von 1695 folgte auf den Stadtbrand von 1684. Da hatte die am 5. August 1685 als Brandstifterin selbst dem Feuertod übergebene Liese Meyer ein Feuer gelegt, dem 180 Wohnhäuser, das Rathaus, beide Kirchen, die Schule und das Pfarrhaus am 18. Juli zum Opfer fielen. (Quelle Wikipedia).

Nun soll das als - wenn auch geschlossene - Wunde im Stadtbild wahrgenommene prägende Gebäude wie der sagenhafte Vogel aus seiner Asche wieder auferstehen. Als Seniorenwohnstätte mit öffentlicher Sauna.

Abbrennen muss es dafür nicht erst. Gleichwohl erfolgen ein Teilabriss und eine Entkernung.

Ganz bewusst nimmt Architekt Jens Lönnecker (Projektscheune St. Kilian) dennoch auf das Feuervogel-Zitat Bezug, als er das Projekt der Thüringer Infrastruktur-Staatssekretärin Susanna Karawanskij (Linke) jüngst vorstellt.

Ganz so schnell wie beim Wundervogel wird die Wandlung nicht gehen. Ging und geht sie schon jetzt nicht. Bürgermeister Hendrik Blose (CDU) erinnert sich, dass ihm das Stadtbild prägende Gebäude bei seinem Amtsantritt im Jahr 2013 und danach immer wieder als Priorität in die To-do-Liste geschrieben wurde.

Er bezeichnet das jetzige Projekt als „Herzensangelegenheit von Anfang an“ und „spannende Idee". Andere, das weiß auch Blose, nennen es „eine Spinnerei". Viele Verzögerungen riefen Zweifler auf den Plan. Helfried Becker, im Ehrenamt Vorsitzender des ASB im Kreis Sömmerda und bis zu seiner Pensionierung Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt, mag seine Genugtuung darüber, dass den Skeptikern jetzt mit Fördergeldern harte Fakten entgegen gesetzt werden können, gar nicht verbergen. „Nun sind vier Jahre um. Das ist heute ein guter Tag. Für uns und für Buttstädt", sagt er.

2016 hat der Kreisverband Sömmerda des Arbeiter Samariter Bundes, nachdem die Notarunterlagen ein zweites Mal ins Französische übersetzt waren, die Immobilie erworben. Er bekam den Zuschlag im zweiten Anlauf. Der Stadtrat musste eine zuvor getroffene Entscheidung zur Vergabe an einen Konkurrenten erst korrigieren.

Danach warfen zum Beispiel nachgeforderte Gutachten und unerwartete Schwierigkeiten im Baugrund sowie die galoppierenden Baukosten das Vorhaben im Zeitplan zurück (unsere Zeitung berichtete mehrfach). Etwa eine halbe Million Euro hat der ASB bereits in Planung und Vorbereitung investiert. Jetzt will sich Becker auf das Ende der Zeitschiene festlegen lassen: „Unser Ziel ist es, dass das Haus 2023 bezogen wird.“ Auch zu einer anderen Zahl steht er: „Der Mietpreis wird bei 5,60 Euro pro Quadratmeter liegen!"

Insgesamt will der ASB bei Projektkosten von 6,3 Millionen Euro landen. „Ich hoffe, dass es dabei bleibt und dass wir gut in Fluss kommen", sagt Becker. Das Projekt sei schon eine „Hausnummer“ für den ASB. Bürgermeister Blose sieht das nicht anders: „Das ist eine gewaltige Aufgabe - auf Vereinsbasis und mit überschaubarer Mannschaft!"

Mit der 7-Jahres-Schiene ist Architekt Lönnecker im Reinen. Er verweist auf das von seinem Büro betreute, ähnlich gelagerte Vorhaben „Am alten Pfarrhof“ in Kindelbrück. Da habe es genauso lange gedauert. Und es sei gut geworden.

Er sieht den Umbau des Alten Amtsgerichts als etwas an, „das genau hierher passt". Von etwa 6600 Einwohnern im Einzugsgebiet sei jeder Vierte älter als 65.

Es entstehen im „Haus für ältere Bürger“ (Arbeitstitel) 23 Wohnungen, bis auf eine alle barrierefrei. Der ASB geht freiwillig eine Belegungsbindung über 20 Jahre ein. Er beschreibt das Vorhaben als „barrierefreies Wohnen ambulant betreute Wohngemeinschaft, die in vier Leistungsbausteinen variiert“ werden könne: Miete, Betreuung, Pflege und Hauswirtschaft. Eine individuelle Lebens- und Tagesgestaltung werde so gesichert. Etwa 40 Interessenten hätten sich bereits gemeldet.

Der Freistaat Thüringen gewährt dem ASB-Kreisverband für die Umsetzung des Vorhabens ein Baudarlehen über 3,576 Millionen Euro sowie einen Baukostenzuschuss von 825.400 Euro. Außerdem wird eine Tilgungsbeihilfe von 876.400 Euro gezahlt. Susanna Karawanskij übergab die Bewilligungen in schmuckloser Plaste-Aktenhülle am 26. Oktober (unsere Zeitung informierte) im Rathaus und mit ausgestreckten Armen an Helfried Becker. Prompte Regieanweisung aus dem Off: „Sie müssen auch loslassen!"

ASB-Kreisgeschäftsführer Christian Karl will vor dem scharfen Baustart im Alten Amtsgericht noch einen „Tag der offenen Tür“ ausrichten, damit Ex-Pennäler noch einmal reinschauen können...

