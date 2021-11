Wieder Hakenkreuz-Schmierereien - Nicht nur Ladendieb landet in Gefängnis

Sömmerda / Kölleda. Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Sömmerda.

Wieder Hakenkreuz-Schmierereien in Kölleda

In Kölleda im Landkreis Sömmerda kam es erneut zu Hakenkreuz-Schmierereien an zwei Einfamilienhäusern und einem Supermarkt. Unbekannte Täter brachten dort insgesamt sechs verfassungsfeindliche Symbole in unterschiedlicher Größe mit schwarzer Farbe auf. Der Schaden wird auf über 500 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt, die in der Vergangenheit bereits für weitere Hakenkreuz-Graffitis in Kölleda verantwortlich sind.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Ergreifung der Täter: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Erfurter Straße und der Straße Am Brauhaus verdächtige Personen gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0261403 zu melden.

Nicht nur Ladendieb landet in Sömmerda in Gefängnis

In einem Supermarkt in Sömmerda kam es Montagmittag zu einem Ladendiebstahl. Bei weiteren Ermittlungen konnten die Beamten den Dieb in seiner Wohnung antreffen. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-jährige Mann per Haftbefehl gesucht wird. In der Wohnung befand sich ein weiterer Mann. Auch gegen diesen lag ein Haftbefehl vor. Beide Männer wurden daraufhin festgenommen. Die Beute, vier Fischdosen im Wert von 8 Euro, konnten wieder an den Supermarkt übergeben werden.

