Wieder mehr Tauben auf dem Kölledaer Markt

Die Parkplätze in der Innenstadt waren Samstagvormittag alle besetzt, viele Menschen strömten zum Rittergut oder kamen von dort zum Teil mit kleinen Kisten in der Hand – ein untrügliches Zeichen dafür, dass in Kölleda die Taubenmarkt-Saison begonnen hat.

22 Aussteller meldeten ihre Tiere bei Antje Lippich und Manuela Schäfer von der Stadtverwaltung zu diesem ersten Markt des Jahres im Rittergut an. Sie kamen aus der näheren Gegend, aber auch aus dem Eichsfeld oder Simmershausen in Nordhessen. Das Veterinäramt Sömmerda hatte bei seiner Kontrolle nichts zu beanstanden, und so konnte es losgehen mit dem Fachsimpeln und dem Handeln. Joachim Färber aus Rudersdorf hatte sich als erster in die Liste der Aussteller eingetragen. Schon kurz nach 6 Uhr brachte der 80-Jährige seine Kaninchen Kleinsilber gelb und Graue Wiener in die Halle. Seit er 5 oder 6 Jahre alt war, züchtet er Kaninchen, ging zu DDR-Zeiten mit ihnen zu jedem Markt. Jetzt sucht er sich nur noch einzelne Termine raus. Kölleda am Samstag gehörte dazu. Der Handel im Rittergut florierte Im Vergleich zum vergangenen Jahr war die Resonanz größer und es wurden auch wieder mehr Tauben auf dem Markt angeboten, freute sich Bürgermeister Lutz Riedel (SPD). Auch er war am Morgen zum Rittergut gekommen. Allerdings nicht um Tauben zu kaufen. „Meine drei Wellensittiche reichen mir“, sagte er lachend und nippte an seinem Heißgetränk. Während im Hof des Ritterguts Speis und Trank über die Theken gingen, florierte in der Halle der Handel, viele Aussteller zeigten sich zufrieden. Auch Hartmut Koch aus der Nähe von Hildburghausen, der seit gut 50 Jahren Tauben züchtet, freute sich: Es hat sich gelohnt. Sven Krause aus Sprötau hält seit etwa 30 Jahren Tauben. Er kam aber nicht als Aussteller nach Kölleda, sondern kaufte ein paar Tiere zu. Weitere Taubenmärkte in Kölleda am 8., 15., 22. und 29. Februar jeweils von 8 bis 12 Uhr auf dem Rittergut