Wiedersehen beim Ehemaligen-Ball des Gymnasiums

Für Thomas Ludewig, Uwe und Gerlinde Seyffarth, Mario Lenke und Dirk Wetzel ist der „Weihnachtsball der Ehemaligen“, initiiert vom Förderverein des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, seit gut fünf Jahren ein fester Termin. „Das Wiedersehen ist wie ein kleines Klassentreffen, für das ich mir gern Zeit nehme“, sagt Thomas Ludewig. Von der „legendären 12/2“ war dann die Rede. Abgelegt haben die einstigen Schüler ihr Abitur 1981 in damaligen Penne in der Weißenseer Straße in Sömmerda. Dass man damals gute Kontakte zur Oberschule in Buttstädt pflegte, dafür sind Gerlinde und Uwe Seyffarth der beste Beweis. Beide lernten sich bei einem solchen Treffen kennen und lieben und sind seit 1979 ein Paar.

Bernd Körber, der Vorsitzende des Schulfördervereins, freute sich zum Ball viele bekannte Gesichter begrüßen zu können. Selbst der musikalische Part des Abend wurde von ehemaligen Schülern beschritten. Die Gruppe „PICS“, eine Band, die sich 2015 gegründet hat und noch heute zusammen auftritt, sorgte im Volkshaus mit Alternativ-Rock für Stimmung. Pascal Gerunow und Ingo Siegemund freuten sich aber auch auch viele Begegnungen und Gespräche mit den einstigen Mitschülern. Vor ab hatte „Patricia & Friends“ mit eher leiseren Tönen eingestimmt. Unter die Ehemaligen hatten sich auch Schüler der aktuellen 12. Klassen gemischt. Gelegenheit bekamen sie, die Kasse für ihren letzten Schultag zu füllen. Die Schüler kümmerten sich um die Garderobe und stellten eine Tombola auf die Beine. Freigetränke oder Eintrittskarten für den nächsten „Weihnachtsball der Ehemaligen“ konnten ergattert werden. Mit einer Diashow mit Fotos aller Abschlussjahrgänge seit 2000 boten sie noch einen zusätzlichen Höhepunkt des Abends. Gelegenheit gab es zum Ball auch, die Schuljahresbücher zu erwerben. Wie Körber sagt, handelt es sich damit um eine Tradition, die es schon seit 1996 gibt. Dem Förderverein des Gymnasiums gehören aktuell 340 Mitglieder an. Ihr neuestes Projekt ist die Umgestaltung der Bibliothek zu einem Kontakt- und Treffpunkt.