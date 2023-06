Wilde Wettkämpfe auf der Unstrut in Sömmerda

Sömmerda. Die zweite Deutsche Meisterschaft im Stehpaddeln lockt am Samstag nach Sömmerda.

Der Kanu-Club Sömmerda richtet am Sonnabend die zweite Deutsche Meisterschaft I-Sup-Wildwasser aus. Das Akronym I-Sup setzt sich aus dem englischsprachigen „inflatable“ (deutsch: aufblasbar) und dem aus dem Wellenreiten hervorgegangenen Wassersport Stand Up Paddling (Stehpaddeln) zusammen.

Wie der Kanu-Club mitteilte, wird auf dem Kanukanal ein Downriver-Wettbewerb sowie ein Wildwasserslalom durchgeführt. Der Downriver ist ein besonders anspruchsvoller Wettkampf, in dem es auf Ausdauer, Taktik und Technik ankommt. Meist gehen bei einem Downriver gleich mehrere Fahrer an den Start, weshalb dieser auch Massenstart genannt wird.

Club rechnet mit 20 bis 30 Teilnehmern

Nach einem Training am Morgen beginnt das erste Rennen um 12 Uhr am Bootshaus in der Riedtorstraße. Der Downriver startet oberhalb des Wehres. Für die beiden Klassen Schüler und Jugend gibt es je einen Wendepunkt. Nach der Wendung biegen die Teilnehmer dann über den Mühlgraben in den Kanukanal ab. Das Ziel befindet sich hinter dem Auslauf des Kanals. Die Siegerehrung erfolgt gegen 16.30 Uhr. Der Kanu-Club rechnet mit 20 bis 30 Teilnehmern.

Die erste Deutsche Meisterschaft I-Sup-Wildwasser wurde im August 2020 in Radolfzell am Bodensee abgehalten. Laut Vereinspräsident Henrik Barth vom Kanu-Club Sömmerda ist der Sport in Deutschland noch nicht weit verbreitet; Osteuropa und englischsprachige Länder seien viel weiter. Sohn Julius Barth wurde 2022 Deutscher Meister im Slalom und Downriver und hofft dieses Jahr auf den Titel in der Jugendklasse.