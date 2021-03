Wildunfälle im Minutentakt - Einbruch in Backshop

Die Meldungen der Polizei für den Kreis Sömmerda.

Wildunfälle im Minutentakt

Kurz vor 6 Uhr krachte es Montagmorgen zwischen Großrudestedt und Eckstedt. Bei dem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Wild verendete das Tier. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Nur wenige Minuten zuvor war zwischen Bachra und Olbersleben ein Reh auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Ein Jagdpächter musste das schwer verletzte Tier von seinem Leiden erlösen.

Fast zeitgleich bot sich dasselbe Bild am Bahnübergang Luthersborn. Auch hier kam es zum Unfall zwischen einem Reh und einem Pkw. Auch hier verstarb das Tier und der Autofahrer blieb unverletzt.

Einbruch in Backshop

Aus einem Backshop in Sömmerda stahlen Unbekannte über das Wochenende Bargeld. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Sie richteten dabei Sachschaden an. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro Bargeld.