Landkreis. In verschiedenen Spielarten geht es im Kreis Sömmerda und an seinen Rändern um die Zukunft der Windenergie.

So langsam stehen die ersten Windräder in der Region seit 20 Jahren. Es naht der Zeitpunkt, an dem ihr Rückbau – mitsamt Fundamenten – beginnen sollte. Es ist eine Zeit hektischer Aktivität. Fast alle Windparks in der Region sind betroffen.