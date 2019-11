Udestedt. Jürgen Frohn holt am Wochenende bereits in der achten Saison die Stars der Blues-Szene in den „Thüringer Hof“ nach Udestedt

Winterblues braucht keinen Schnee

„Man sagt mir nach, dass ich ein glückliches Händchen habe“, blickt Jürgen Frohn auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Zehn Jahre, in denen er sich einen Namen als Veranstalter machte. Der Blues hat es ihm angetan. Blues ist seine Leidenschaft, die er gern mit anderen teilen möchte. Erstmals hat er vor neun Jahren in seinen Heimatort, nach Schwerborn eingeladen. Seit acht Jahren ist es inzwischen der „Thüringer Hof“ in Udestedt, in den der Blues alljährlich zum Jahresende einzieht. Udestedt ist für die Freunde des Blues ein Begriff. Denn bei den Konzerten dort kommen inzwischen auch die ausgemachten Stars der Szene – und Newcomer, die in den vergangenen Jahren nach Udestedt die Karriereleiter erkletterten.

Der Saal hat genau die Dimensionen, die der Blues braucht. Bis zu 400 Besucher werden sich dann wieder in ihrem Metier tummeln. Im vergangenen Jahr, weiß Jürgen Frohn, sind acht der Besucher nur wegen des „Winterblues“ aus Irland angereist. Er habe ganz bewusst auf einen Saal vor den Toren der Landeshauptstadt gesetzt: „In der Stadt gibt es genug Kultur, das Land braucht sie mehr“. Die Gemeinde weiß er dort seit Jahren hinter sich – auch wenn das Dorf zeitweise zugeparkt wird. Ärger habe es noch nie gegeben, nicht einmal Scherben am Ausschank. Der „Winterblues“ sei eher vergleichbar mit einem großen Familienfest.

Nur wegen Udestedt nach Deutschland gekommen

Für Jürgen Frohn ist es Entspannung und Erfolgserlebnis zu gleich, wenn er auf seinen Urlaubsreisen Musiker trifft, in denen er das ganz große Potenzial wittert. Im vergangenen Jahr hat er ein Festival in Norwegen besucht, in diesem Jahr war er in Irland. Es wurden Kontakte geknüpft und irgendwann wird in Udestedt ein Musiker auf der Bühne stehen, der für Begeisterung sorgt. Dafür garantiert Jürgen Frrohn auch bei der diesjährigen Ausgabe des „Winterblues“, zu der am Samstag, 16. November, nach Udestedt eingeladen wird.

Um 19 Uhr geht es am Samstag los. Diesmal geben sich auf der Bühne nach der Stammband „Inutero“, Laura Cox und Kris Barras die Klinke in die Hand. Beide sind extra wegen des Udestedter Gigs nach Deutschland gekommen.

Die Französin Laura Cox dürfe den meisten vor allem durch ihre Youtube-Videos bekannt sein. Mehr als 60 Millionen Aufrufe und 250.000 Abonnenten hat sie seit 2008 auf ihrem Youtube-Channel. Durch das Internet wurde sie bekannt – inzwischen tourt sie mit eigener Band. Mehrfach ausgezeichnet wurde in den vergangenen Jahren der Gitarrist Kris Barras. Sein Album „The Devine and Dirty“ bekam den Award als „Blues Album“ des Jahres 2018, die Band den Award als „Best New Band“ 2018 und 2019 von Planet Rock. Bis vor wenigen Jahren hat der 32-jährige Brite seine Brötchen als Mixed-Martial-Arts-Profi verdient. 2014 hängte er seine Sportlerkarriere an den Nagel, um sich verstärkt seiner Passion als Gitarrist und Sänger zu widmen. Dieses Jahr war Kris Barras auf Rocking-the-Blues-Tour mit Walter Trout und Jonny Lang.

Auch für das zehnjährige Jubiläum im kommenden Jahr wurden von Jürgen Frohn bereits die Weichen gestellt. Für den 14. November 2020 hat er bereits Two Timer (Polen), Catfish ( Blues Act of the Year 2018 in England) und Ryan McGarvey (USA) verpflichtet.

Eric Clapton wählte Ryan aus 4000 Gitarristen, die sich weltweit für sein Crossroads Festival beworben haben. Mittlerweile hat er da schon dreimal gespielt. Seinen ersten Auftritt in Deutschland feierte er 2011 – beim „Winterblues“ in Schwerborn!

Samstag, 16. November, 19 Uhr;

Karten im Pressehaus Erfurt, Meyfartstraße 19, und an der Abendkasse.