Winterdienst im Landkreis Sömmerda ist teurer als geplant

Landkreis. Der Kreistag in Sömmerda genehmigt eine höhere Ausgabe von 157.100 Euro. Der ständige Wechsel zwischen Frost, Regen und Tauen lässt die Kosten wachsen.

Angesichts der derzeit herrschenden Temperaturen erscheint der Winter in weiter Ferne, der Kreistag hat sich in seiner jüngsten Sitzung dennoch mit der kalten Jahreszeit beschäftigt. Konkret ging es um eine überplanmäßige Ausgabe im Zusammenhang mit dem Winterdienst 2022/23 und 2023/24 in Höhe von 157.100 Euro, die das Gremium einstimmig genehmigte.

Zwar war der vergangene Winter nicht extrem hart, aber es gab auch kaum Perioden mit konstanter Temperatur, heißt es zur Erklärung. Der ständige Wechsel zwischen Frost, Regen und Tauen habe dazu geführt, dass die Winterdienstunternehmen fast täglich im Einsatz waren und auch Salz gestreut werden musste. Zum Teil sogar mehrfach am Tag.

Die beiden beauftragten Unternehmen, BHT Bachra und der Umweltdienst Sömmerda, haben seit vielen Jahren Erfahrung und gehen aus Sicht des Fachamtes verantwortungsbewusst mit den Ressourcen um, so die Einschätzung. Die Unternehmen seien angehalten, insbesondere auch im Interesse des Natur- und Umweltschutzes sparsam mit Streusalz umzugehen und die Streusalzdosierung entsprechend einzustellen – das werde auch regelmäßig kontrolliert. Der Landkreis und die Unternehmen beziehen ihre Witterungsinformationen über große Wetterdienststellen und richten ihre Einsätze entsprechend der Prognosen aus.

Da der Winter nun mal nicht planbar ist, sind erst zum Ende der jeweiligen Saison mit der Schlussrechnung der beiden beauftragten Unternehmen die tatsächlichen Kosten ersichtlich. Eine Saison dauert jeweils vom 1. November bis 30. April.

Die überplanmäßigen Ausgaben entstanden aus der Abrechnung der Saison 2022/23 mit knapp 52.110 Euro, rund 30.000 Euro für die Beschaffung von Streusalz zu günstigen Konditionen und rund 82.000 Euro zur Finanzierung der ersten beiden Monate der Winterdienstsaison 2023/24.