Auf dem Friedhof in Sömmerda.

Wintergestecke auf Friedhof in Sömmerda haben ausgedient

Die Stadtverwaltung Sömmerda weist darauf hin, dass in der Woche vor Ostern auf dem städtischen Friedhof Sömmerda die Wintergestecke und das Zubehör an den Gemeinschaftsgräbern von der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Die Wintergestecke und Dekorationselemente, die von den Angehörigen nicht bis zu diesem Zeitpunkt selbstständig entfernt wurden, gehen danach in das Eigentum der Stadt über und werden durch die Friedhofsverwaltung entsorgt.