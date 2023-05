Kölleda. Das Programm für Kölledas Stadtfest steht.

Die Pfefferminzstadt legt vor. Im Jahreslauf der großen Stadtfeste im Landkreis ist das jedenfalls so. Das Wippertusfest macht den Anfang. Zum 29. Mal geht es an den Start – und das schon ab dem Mittwoch vorm Himmelfahrtstag und volle fünf Tage lang (17. Mai bis 21. Mai). Es folgen unter anderem das Sömmerdaer Stadtfest (3./4. Juni), der 39. Buttstädter Pferdemarkt (30. Juni bis 2. Juli) und das 59. Rastenberger Kirschfest (7. Juli bis 9. Juli).

Hugo könnte auch dieses Jahr wieder an der Kletterwand hangeln. Foto: Ina Renke / Archiv

Für alle laufen die Vorbereitungen, aber in Kölleda wird es langsam ernst. „Wir sind in der Endphase“, sagt Joachim Götte. Der Elektrofachhändler sitzt da – vielleicht etwas angespannt - in seinem Laden in Rathausnähe. Vor solchen Großereignissen werde erfahrungsgemäß „manches noch mit der heißen Nadel gestrickt“. Am nächsten Tag sollen die gedruckten Flyer endlich kommen. Das Programm steht aber.

Wohl keine Konkurrenz von demKammerforst dank günstiger Lage

In der Vorbereitung sei viel Routine, diesmal aber manches auch anders. Zum einen habe es einen gewissen Wachwechsel im das Fest tragenden Handwerker- und Gewerbeverein gegeben, geben müssen. Die Aufgaben des verstorbenen Volkmar Zöller mussten übernommen werden – und es galt zu akzeptieren, dass sich Vereinschef Christian Beck nach den besonderen Herausforderungen der Corona-Zeit auch mal eine Wippertus-Auszeit nehmen wollte. „Man merkt erst, was jemand ohne große Worte nebenbei geleistet hat, wenn er nicht mehr dabei ist“, so Götte.

Die Aufgaben mussten neu verteilt werden. „Jetzt sind auch einige Jüngere in der Pflicht“, sagt Götte. Er nennt Matthias Wolff, Matthias Kaptur, Andreas Berghoff, Elvira Schöps und Björn Beier – und sieht sich selbst und Olaf Götze in einer generationellen „Zwischenrolle“.

Als große Entlastung empfinde der HGV das Engagement der Stadt. „Es ist gut, dass sie mit dabei ist“, lobt er die Unterstützung bei der Erledigung von Ämterwegen und der Einholung von Genehmigungen. „Wir sind ständig im Kontakt – einmal die Woche mindestens“, bestätigt Bürgermeister Lutz Riedel (SPD).

Auch die Befreiung von pandemieverursachten Auflagen sorge für Erleichterung: „Wir brauchen keinen Plan B“, freut sich Götte. Wie althergebracht werde fünf Tage gefeiert. Das sei auch der ausdrückliche Wunsch der Schausteller, für die Kölleda oft Zwischenstation zwischen zwei Großfesten sei. „Weniger lohnt sich für die nicht“, sagt Götte.

Vom Himmelfahrtstag verspricht sich der HGV diesmal mehr. „Auf dem Kammerforst ist nichts, wir liegen günstig an der Hauptstraße. Ich rechne mit vielen Ausflüglern, die bei uns einkehren“, hofft Götte. Am Hauptfesttag wird es auch eine Neuheit geben. Festwirt Andreas Hernich spendiert dem Fest einen Shuttle-Bus. Der Ikarus-Schlenki soll Feierfreudige aus Rastenberg, Buttstädt, Sömmerda und den Dörfern dazwischen nach Kölleda und zurück bringen. Der Sonderfahrplan hänge an den Bushaltestellen aus, verspricht Götte.

Das, so hoffe man, werde dazu führen, dass der Tag mit seinem Markttreiben, den offenen Museen und der Möglichkeit zur Rathausturmbesteigung, erneut zu einem großen „Hallo“ wird.

„Erfahrungsgemäß kommen dann auch viele ehemalige Kölledaer in die alte Heimat. Viele, die sich lange nicht gesehen haben, kommen ins Gespräch.“

Ausgewählte Höhepunkte vom 17. bis 21. Mai:

Mittwoch: ab 16 Uhr Rummel, 20 Uhr Eröffnung, Freibieranstich, Ü30-Party

Donnerstag: ab 10 Uhr Himmelfahrts-Halli-Galli“ im Festzelt mit FAGGT & DJ, Rummel

Freitag: ab 14 Uhr Rummel, 19 Uhr „Strolling Bones“ live, 20 Uhr Laternenumzug, 22 Uhr dance-House-Nacht mit Zwette und Küche 80

Samstag: ab 10 Uhr Rummel, Markttreiben und Hoheiten-Vorstellung, offene Museen, Streichelzoo, offene Kirche, Feuerwehrschau & Gulaschkanone, Kletterwand, Hüpfburg, Rathausturmbesteigung, 11.30 Uhr Modenschau, 13 Uhr Tanzgruppen des Faschingsclubs, 14 Uhr Zaubershow, 15 Uhr Trommelpiraten, 21 Uhr „Borderline“ live

Sonntag: ab 8 Uhr Trödelmarkt, 10 Uhr Festgottesdienst am Karussell, ab 10.30 Uhr Rummel, Frühschoppen mit „Swing-Live“