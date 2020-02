„Wir sprechen über Probleme der Weltkirche“

Noch gibt es keine konkreten Ergebnisse, doch grobe Ziele haben sich die Teilnehmer des Synodalen Wegs bei ihrem ersten Treffen am vergangenen Wochenende bereits gesteckt: Unter anderem soll es Veränderungen in der Verwaltung der katholischen Kirche in Deutschland geben. Zum Beispiel soll eine Gerichtsinstanz „den Bischöfen in Zukunft genauer auf die Finger schauen“, sagt Pfarrer Christian Bock aus Sömmerda. Er ist einer von fünf Vertretern des Bistums Erfurt, die am Synodalen Weg teilnehmen.

Zum einen soll durch das genauere Hinsehen verhindert werden, dass Bischöfe tun und lassen können, was sie wollen. Ein Beispiel dafür war Bischof Tebartz-van-Elst, der sich zu Hause in Limburg auf Kosten der Kirche fürstlich einrichtete.

Zum anderen soll damit sicher gestellt werden, dass Missbrauchsfälle unter keinen Umständen mehr vertuscht werden können.

Der Missbrauchsskandal, der 2018 aufgedeckt wurde, war der Auslöser des Synodalen Weges. Nachdem öffentlich bekannt wurde, was in den vergangenen Jahrzehnten hinter verschlossener Kirchentür ablief, gab es nicht nur in der Bevölkerung Fragen und Empörung, sondern auch innerhalb des Klerus.

Vier große Themenbereiche

Bei der ersten Versammlung der deutschen katholischen Kirche auf dem Synodalen Weg am vergangenen Wochenende trafen sich 230 Bischöfe und Vertreter verschiedener Berufs- und Interessensgruppen in Frankfurt am Main, um über die Zukunft der katholischen Kirche zu sprechen.

Mit dabei war auch der Sömmerdaer Pfarrer Christian Bock. Von der Versammlung ist er immer noch „geflashed“, wie er selbst sagt. Vier große Themen sollen in den kommenden zwei Jahren Gegenstand der Diskussion sein: Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, Priesterliche Existenz heute, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche und Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft.

Themen, die vor einigen Jahren noch absolut tabu in der katholischen Kirche waren. Deshalb habe Christian Bock auch damit gerechnet, dass die Stimmung in Frankfurt angespannt sein würde, dass einige Teilnehmer gereizt auftreten würden. „Immerhin versammelten sich da sowohl Traditionalisten als auch Progressive“, so Christian Bock.

Freimut bringt Gespräche voran

Doch die Stimmung war eine gänzlich andere. „Es wurde freimütig über alles gesprochen. Und nur so kann es funktionieren“, sagt der Pfarrer. Alle Teilnehmer waren in Aufbruchsstimmung. Nicht nur die Leien des Gremiums sprachen sich für Veränderungen innerhalb der Kirche aus, auch ein Großteil der deutschen Bischofskonferenz.

Offen angesprochen wurde zum Beispiel das Thema Homosexualität. Dem begegnete die katholische Kirche bisher „arrogant“, berichtet Christian Bock. Zum Beispiel stehe im Römischen Katechismus sinngemäß, dass man Homosexuellen mit Mitleid begegnen solle. Dass das nicht mehr dem Puls der Zeit entspricht, darüber waren sich bei der Versammlung alle einig. „Kaum jemand interessiert sich heute noch für die Kirche, weil die festgefahrene Einstellung fern ab der Realität ist“, so Bock. Die Kirche müsse zukunftsfähig aufgestellt werden.

Dass die Versammlung bereits beim ersten Treffen die Argumente von Kritikern des Synodalen Wegs entkräften konnte, darüber freute sich Christian Bock besonders. Beanstandet wurde, dass es sich nur um deutsche Probleme handele.

Thema Ökumene noch unberührt

Vertreter der katholischen Kirchen in Österreich, in der Schweiz und in Frankreich sagten zu, den Weg der offenen Diskussion auch in ihren Ländern gehen zu wollen. „Wir sprechen über Probleme der Weltkirche, nicht nur Deutschlands“, sagt Pfarrer Bock.

Etwas aber fehlt ihm: Für Christian Bock ist auch Ökumene ein zentrales Thema, dem noch zu wenig Beachtung geschenkt wird. Vor allem im Osten bedeute Ökumene die Zukunft.

Der Synodale Weg soll allerdings nach den zunächst angesetzten zwei Jahren noch nicht zu Ende sein. Dass Ökumene also noch Gegenstand der Diskussion wird, sei laut Bock wahrscheinlich.

Für den Sömmerdaer Pfarrer steht fest: Ein leichter Weg wird es nicht. Doch wenn es in den nächsten Versammlungen so freimütig und offen weitergeht, dann können die gesteckten Ziele erreicht werden. „Das wäre eine Sternstunde für unsere Kirche.“

Dazu zählt die Gerichtsinstanz für Bischöfe, aber auch ein gemeinschaftliches, starkes Signal an den Papst, das ihn über das Zölibat und verheiratete Priester nachdenken lassen soll.

Auch die Lehre der Kirche, zum Beispiel bei der Sexualmoral oder beim Thema Frauen im Priesteramt, sei überholt und müsse auf aktuelle Entwicklungen reagieren, sagt Bock. Weil über Änderungen aber nur ein Vatikanisches Konzil entscheiden kann, ist es das Ziel des Synodalen Wegs, ein solches auf den Weg zu bringen.