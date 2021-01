Unbekannte Täter haben in der Neujahrsnacht einen Kleidercontainer in Witterda angezündet. Wie ein Pressesprecher der Erfurter Polizei informierte, wurde vermutlich Pyrotechnik in den Container geworfen, worauf dieser in Brand geraten ist.

Das Feuer habe sich sehr schnell ausbreiten können. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf circa 1000 Euro.