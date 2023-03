Landkreis Sömmerda: Wo der Respekt vor Natur und Eigentum fehlt

Landkreis. Nach Umweltfrevel an der Unstrut bei Gebesee erreichen die Redaktion dieser Zeitung weitere Meldungen zu Müllablagerung.

Nachdem unsere Zeitung am Freitag von unverantwortlichem Umweltfrevel an der Unstrut bei Gebesee berichtet hatte, erhielt die Redaktion zahlreiche Fotos von Lesern, die auf ihren Spaziergängen in der Natur Müllansammlungen und in Städten weitere Freveltaten entdeckt und dokumentiert haben.

Vandalismus an einem jungen Baum an der Bonifatiuskirche Sömmerda. Foto: Ina Renke

Ob beutelweise Katzenstreu oder ausgedientes Laminat – die Natur ist manchem Umweltsünder nicht zu schade, seinen – sagen wir drastisch – Mist an scheinbar abgelegen Stellen zu entsorgen. Natürlich kostenfrei, denn die Entleerung der heimischen Mülltonne kostet ja Geld. Und für Bauschutt ist auf der Deponie ein Obolus zu entrichten. Dabei bewegen sich die Gebühren in vertretbarem Rahmen. Im Abfallwirtschaftszentrum Michelshöhe kann Baum- und Strauchschnitt überdies kostenlos abgegeben werden. Falls der Sünder jedoch namentlich ermittelt wird, kann es dann umso teurer werden.

„So haben die ,Pseudo-Grünen’ ihren Sommer-Campingplatz am Rannstedter Börnchen verlassen. Meine Freunde und ich haben die Anlage gesehen, als sie noch bewohnt und gepflegt war. Das Bild zeigt den Status von heute Nachmittag. Sogar ein größerer Posten Laminat ist dabei“, schreibt etwa Erhard Sack aus Sömmerda. Er frage sich zudem, wann der beschmierte Schaukasten vor dem Erfurter Tor in Sömmerda gereinigt wird.

Auf ihren Spaziergängen mit dem Hund trifft Heike Streckhardt fast täglich auf Müll in der Natur. Die Ortsteilbürgermeisterin von Orlishausen dokumentiert die Fundorte mit der Kamera. „Müll aus einer Woche“, schreibt sie zu ihren vier Fotos, die sie an unsere Zeitung schickte. „Wenn der Verursacher ermittelt werden kann, gibt es eine Anzeige“.