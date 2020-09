Die Holzbildhauerin Vera Teunen restauriert in ihrer Werkstatt in Roldisleben derzeit das Orgelprospekt der Coudray-Kirche Rastenberg.

Vor fast einem Jahr ist der Startschuss für die Restaurierung der Johann-Friedrich-Schulze-Orgel der Coudray-Kirche in Rastenberg gefallen. Während derzeit die 1756 Pfeifen in der Orgelbaufirma Eule in Bautzen aufgearbeitet werden, stehen die Uhren im Gotteshaus nicht still. Restauratorin Jasmin Amstein sorgt dafür, dass sich das Prospekt schon bald wieder in vollem Glanz präsentieren wird. Anteil daran wird auch Vera Teunen aus Roldisleben haben.