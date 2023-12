Wofür der Landkreis Sömmerda 2024 Geld ausgibt

Die Sanierung an der Regelschule „Friedrich Ludwig Jahn“ Kölleda mit Neubau einer Einfeldsporthalle hat in diesem Jahr bereits begonnen. Das Bild entstand im August, inzwischen ist der Bau der Turnhalle schon weiter fortgeschritten.

Einstimmig beschloss der Kreistag in seiner letzten Sitzung des Jahres den Haushalt für das kommende Jahr und legte damit auch fest, welche Investitionen getätigt werden sollen.

Er könne nur empfehlen, den Beschluss des Haushaltes jedes Jahr kurz vor Weihnachten im Kreistag auf die Tagesordnung zu setzen, sagte Landrat Harald Henning (CDU) am Mittwochabend, nachdem das Zahlenwerk mit einigen Änderungen einstimmig gebilligt worden war. Auch alle Änderungsanträge wurden einstimmig angenommen. Solche Einmütigkeit hatte es zuletzt nie gegeben.

Zwei Dinge seien ihm in Sachen Haushalt wichtig, hatte Henning zu Beginn der Debatte betont: Die Kreisumlage sollte nur so gering wie möglich erhöht werden und keine Kreditaufnahme erfolgen. Beides sei gelungen, wobei über Wochen und Monate mit jedem einzelnen Amt mehrfach darüber gestritten worden sei, welche Projekte realisiert werden können und welche eben auch nicht. Die Anmeldungen aus den Ämtern hätten die Möglichkeiten bei Weitem überschritten.

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auch in diesem Jahr auf den Schulen sowie auf dem „Riesenprojekt“ Feuerwehrtechnisches Zentrum. Das sei eine beträchtliche und nicht in einem Jahr umzusetzende Nummer, die aber notwendig sei.

Wichtige Investitionen 2024 im Landkreis Sömmerda EDV – Neue Hard- und Standardsoftware, Lizenzerweiterung: 200.000 Euro Zuschüsse für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge in Gebesee und Großrudestedt: 194.000 Euro Planungskosten und Beginn Umbau zum Feuerwehrtechnischen Zentrum: 982.500 Euro Mobiliar, Ausstattung Klassenräume, Beschaffung alle Schulen: 186.600 Euro Sanierung Regelschule Kölleda inklusive Turnhalle: 2,4 Millionen Euro (davon 1,2 Millionen Euro Fördermittel) Erweiterung Speiseraum Grundschule Vogelsberg: 800.000 Euro (davon 640.000 Euro Fördermittel) Erneuerung Heizung und PV-Anlage Regelschule Weißensee: 350.000 Euro Überplanung Schulstandort und Umbau zur Ganztageseinrichtung Förderschule Sömmerda: 200.000 Euro Kreisvolkshochschule, Inklusion in der Erwachsenenbildung: 125.500 Euro (davon 115.000 Euro Fördermittel) Brandschutzmaßnahmen an Schulen: 150.000 Euro Erneuerung K 515 Abschnitt Eckstedt – Schloßvippach, BA 3.2: 1,52 Millionen Euro (1,573 Millionen Euro Fördermittel) Schadensbeseitigung K 521 und K 527 mit Großtechnik und erheblichem Aufwand: 110.000 Euro Erneuerung Ortsdurchfahrt Guthmannshausen, BA 2: 25.000 Euro Baukostenanteil auf Grundlage Verwaltungsvereinbarung Ortsdurchfahrt Burgwenden: 30.000 Euro Sportförderung – Zuschussfinanzierung zur Modernisierung, Sanierung von Sportstätten: 120.000 Euro Ersatzneubau der Bahnbrücke über die Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG in Großrudestedt: 50.000 Euro

Das Gesamtvolumen des Haushaltes ist 2024 mit gut 145 Millionen Euro fast drei Millionen Euro geringer als in diesem Jahr. Während der Verwaltungshaushalt um rund 5 Millionen Euro stieg, sank der Vermögenshaushalt, aus dem heraus zum Beispiel Investitionen getätigt werden, um zirka acht Millionen auf nur noch knapp 10,8 Millionen Euro gegenüber 2023. Die Kreis- und die Schulumlage werden in Summe um 0,3427 Prozent gegenüber dem Vorjahr angehoben und auf 41,1010 (Kreisumlage) beziehungsweise 4,5404 Prozent (Schulumlage) festgelegt.

Christian Karl, seit dem Austritt von Peter Liebe und Gunnar Dieling aus der FDP jetzt Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion (nicht mehr CDU/FDP-Fraktion), verwies auf die Sorge beim Lesen des Haushalt-Fazits, dass sich die finanzielle Lage des Landkreises zusehends verschlechtert habe. 93.000 Euro freie Finanzspritze sei angesichts des Gesamtvolumens von 145 Millionen Euro gar nichts. Als positiv hingegen sehe er an, dass die rund 31 Millionen Euro Schulden um weitere gut zwei Millionen Euro getilgt werden sollen.

Kreisumlage belastet Kommunen des Landkreises

Dass der Haushalt um 2,9 Millionen Euro schrumpfe, wertete Linke-Fraktionsvorsitzender Ralf Hauboldt als erkennbares Missverhältnis. Der Verzicht auf eine Kreditaufnahme sei aller Ehren wert, aber das gehe in Form der Kreisumlage zulasten der Kommunen. Die Erhöhung höre sich nicht viel an, aber für einige sei das schon eine ordentliche Dimension. Für die Kreisstadt Sömmerda, deren Bürgermeister Hauboldt ist, heiße das zehn Millionen Euro zu zahlen – mehr als die Stadt an Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich erhalte. „Ich hoffe, meine Botschaft ist angekommen, dass man an der Spirale der Kreisumlage künftig nicht mehr drehen kann“, so Hauboldt.

AfD-Fraktionsvorsitzender Stefan Schröder konstatierte, dass der Haushalt von vielen äußeren Umständen geprägt sei, die der Landkreis nicht zu verantworten habe. Der Schwerpunkt der Fraktion liege bei der Gesundheitsversorgung und Schulen, kritisch sieht Schröder die hohe Steigerung bei den Personalkosten.

Auch Christopher Harsch, Fraktionschef von SPD/FW/Grüne, sieht in der Kreisumlage einen der Knackpunkte. Sie dürfe in Zukunft nicht weiter steigen, denn auch die Kommunen hätten ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen. Er begrüße aber die Investitionen in Feuerwehrtechnisches Zentrum und die Schulen.

Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen zu Brandschutz an Schulen

Verwaltung und Fraktionen stellten zum Haushalt mehrere Änderungsanträge zu zum Teil ähnlichen oder gleichen Themen. In Sachen Schulen einigten sich die Fraktionen in einer Auszeit deshalb auf einen gemeinsamen Antrag. So sollen für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die nächsten vier Folgejahre jeweils 150.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen an Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Aus der Verwaltung heraus gab es zwei Anträge. Zum einen soll das Objekt Bahnhofstraße 8 in Sömmerda zu einer Rettungswache umgebaut werden, wofür Ausgaben in Höhe von 50.000 Euro verankert wurden. Zum anderen sind für die Erneuerung der Kreisstraße K513 Alperstedt – Stotternheim Fördermittel in Höhe von 740.000 Euro in Aussicht gestellt worden. Wenn diese gewährt werden, soll das Vorhaben mit Gesamtkosten von rund einer Million Euro realisiert werden.

Einstimmig beschlossen wurde zudem auf Antrag der Fraktion Die Linke die Erhöhung der Beteiligung des Landkreises an den Wartungs- und Unterhaltungskosten für Fahrzeuge der Stützpunktfeuerwehren von 23.000 auf 59.500 Euro sowie auf gemeinsamen Antrag von Linke und CDU die Aufnahme von zusätzlich 10.000 Euro zur Stärkung der Wirtschaftsförderung. Erhöht wurde auf Antrag der Fraktion SPD/FW/Grüne außerdem die Sportförderung um 20.000 auf 120.000 Euro, weil es bereits so viele Anträge gebe.