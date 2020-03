Sabrina Hoppe (links) und Marie Beyer hatten die Idee zur neuen Eltern-Wohlfühloase in Sömmerda.

Sömmerda. Zwei Sömmerdaerinnen wollen auch am Wochenende einen Anlaufpunkt für Eltern anbieten. Tag der offenen Tür findet am Mittwoch statt.

„Wohlfühloase“ für Eltern in Sömmerda eröffnet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Wohlfühloase“ für Eltern in Sömmerda eröffnet

Seit vier Wochen wird in der Sömmerdaer Rheinmetallstraße 18 saniert, um- und aufgebaut, gemalert und Boden verlegt. Entstehen soll eine Wohlfühlstätte für Eltern: Eine großzügige Turnhalle und ein Raum zum Wohlfühlen sollen Bewegung, Austausch und Gemütlichkeit zusammenbringen. Zum Tag der offenen Tür am Mittwoch, 4. März, von 9 bis 17 Uhr soll alles fertig sein.

Zum Kursangebot gehören zum Beispiel Krabbel-Fit, Kanga-Training, Mama-Kind-Tanzen oder Selbstverteidigungskurse für Mütter und Kinder. Nach der jeweiligen Trainingseinheit sollen Eltern die Möglichkeit bekommen, einen Kaffee zu trinken, ins Gespräch zu kommen und ihre Kinder in Ruhe zu füttern oder zu wickeln. Die Idee dahinter stammt von Sabrina Hoppe und Marie Beyer. Aus eigener Erfahrung wissen die beiden Mütter, wie wichtig ein entspannter Tagesablauf für frisch gebackene Eltern ist.

Bisher bot das Team von „Fit4Fam“ die verschiedenen Kurse in angemieteten Turnhallen oder Räumlichkeiten an. Dort mussten sowohl Eltern als auch Trainer die Lokalität allerdings immer gleich nach dem Kurs verlassen – und das bedeutete Stress. Der Wunsch nach einem eigenen Studio wuchs. Den Auslöser gab dann die Kündigung eines Mietvertrages. „Wir dachten, jetzt oder nie“, sagt Marie Beyer.

Der Fokus im neuen Studio soll unter anderem auf den Wochenenden liegen. Die Nachfrage sei schon seit Jahren hoch, sagt Sabrina Hoppe. Ein entsprechendes Angebot gebe es in Sömmerda noch nicht. „Wir wollen von den Standardzeiten wegkommen“, so die Trainerin.

Aber auch unter der Woche soll die „Wohlfühloase“, wie Hoppe und Beyer es nennen, ein Anlaufpunkt für Mütter sein. „Viele Mütter fühlen sich im ersten Jahr mit Baby allein. Der Partner arbeitet, die Eltern sind vielleicht weit weg. Gerade in dieser Zeit ist der Erfahrungsaustausch mit anderen Müttern wichtig“, sagt Sabrina Hoppe. Die Plattform dazu sollen die Räumlichkeiten in der Rheinmetallstraße bieten.

Der Tag der offenen Tür des „Fit4Fam“-Studios in der Rheinmetallstraße 18 in Sömmerda (Eingang 2) finde am Mittwoch, den 4. März, von 9 bis 17 Uhr statt.