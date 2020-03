Wohltäter gibt 10.000 Euro für Freibad-Sanierung

Eine gute Nachricht hatte und willkommene Entscheidungshilfe bot Buttstädts Bürgermeister Hendrik Blose den Mitgliedern des Gemeinderats. „Nach dem jüngsten Bericht in der Zeitung ist ein Bürger auf mich zugekommen und hat 10.000 Euro versprochen. Das Geld gibt es nur, wenn es genutzt wird, die Saison zu ermöglichen“, sagte Blose. Den Mann gebe es wirklich. Seinen Namen möchte er nicht genannt wissen.

Auch nur ein Jahr auszusetzen, wäre fatal

Nach dieser Einleitung fiel es vielleicht dem einen oder der anderen im Rat leichter, der Beschlussvorlage zuzustimmen. Weitere Argumente lieferte Fachfrau Andrea Münnich von der das Buttstädter Bad betreuenden ortsansässigen Firma Schwimmbadtechnik Woelk.

Sie hatte darauf verwiesen, dass es für ein Bad nichts Schlimmeres geben könne, als es eine Saison mal nicht zu öffnen. Das koste sofort den Bestandsschutz, führe dazu, Auflagen und Normierungen umsetzen zu müssen und lasse die erforderlichen Kosten explodieren. Wie Blose wies sie auf das Kölledaer Beispiel (Streitseebad) hin. „Einmal zu, macht es nicht wieder auf“, warnte Blose.

Gesamtkosten belaufen sich auf 49.300 Euro

Nach eingehender Prüfung, so Münnich, führe kein Weg am Erwerb einer neuen Pumpe vorbei. Die jetzt ausgefallene sei unter Totalschaden („Der Motor ist durch!“) zu buchen, die intakte zweite allein reiche nicht. 9800 Euro müssen für den Ersatz-Kauf aufgewendet werden. Auf 6105 Euro Brutto werden die Kosten der Sanierung zweier weiterer Beckenwände veranschlagt. 33.292,78 Euro schließlich soll das Bohren eines neuen, zweiten Brunnens (bis zu 80 Meter tief und in Beckennähe wegen des kurzen Weges) kosten. Alternativen zur Wassergewinnung sehen die Experten nicht. Die Nutzung von Leitungswasser sei nicht bezahlbar.

Mithin seien zwei der genannten drei Maßnahmen unausweichlich und überdies Eile geboten, um einen rechtzeitigen Saisonstart gewährleisten zu können, fasste Blose die Erläuterungen zusammen.

Spendergeld schwächt Ausmaß des Griffs in die Rücklage ab

Einstimmig plädierten die Gemeinderatsmitglieder schließlich für die außerplanmäßige Ausgabe von rund 49.300 Euro und die Aufnahme in einen zu erstellenden Nachtragshaushalt. Das Geld soll der Rücklage entnommen werden. „Die gibt das her“, betonte der Bürgermeister – und hat dabei im Kopf bestimmt schon die 10.000 Euro des generösen Spenders von der Summe abgezogen.

Das Bad von nun an auch weiterhin jedes Jahr aufzumachen, sichere den Bestand und solle ermöglicht werden, solange es geht. Das ginge sicherlich nicht in alle Ewigkeit. Aber jedes Jahrzehnt sei ein gewonnenes Jahrzehnt und das Bad ein Stück Lebensqualität.