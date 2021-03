Wohnortnahe Schnelltests sind im Kreis Sömmerda geplant

Um die Schnelltestung auf das Virus Sars-CoV-2 im Landkreis Sömmerda für alle Bürger zu ermöglichen, ist Landrat Harald Henning (CDU) an den Kreisverband Sömmerda/Artern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie den Kreisverband Sömmerda des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) herangetreten, informiert das Landratsamt. Dem Landrat sei es vor allem wichtig, wohnortnahe Testmöglichkeiten anzubieten. Corona-Blog: Kreis Greiz nun trauriger Spitzenreiter bei Corona-Inzidenz – Berufstätige Frauen besonders von Krise betroffen

Beim Gespräch am 8. März im Landratsamt erklärten sich die Vertreter der beiden Sozialverbände bereit, diese Aufgabe im Landkreis ab Montag, dem 15. März zu übernehmen, heißt es weiter. Derzeit erfolge die Abstimmung, in welchen Orten und zu welchen Zeiten Testungen möglich sein werden.

Am Donnerstag, dem 11. März, werden die Orte und Zeiten für die Testungen ab dem 15. März sowohl durch die Kreisverbände als auch durch das Landratsamt Sömmerda bekannt gegeben, kündigt das Landratsamt an. Spätestens bis dahin fordere der Landrat von der Landesregierung Aussagen zu den Modalitäten dieses Testangebots, also zu Bezahlung und Beschaffung der Tests.