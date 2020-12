Wunderbare Gemeinschaft in Schwansee

Sie ist nicht zu übersehen. Die Rede ist von der Schwanseer Dorfkirche, die jetzt in der Weihnachtszeit angestrahlt wird. "Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, die Kirche schon eine Woche vor dem Totensonntag zu illuminieren. Wir wollen damit zeigen: Wir sind präsent. Wir sind da", berichtet Nancy Lutz vom Gemeindekirchenrat. Wie sie erzählt, wurden in einer "Sonntagsaktion" Kabel gezogen, verlegt und die Scheinwerfer ausgerichtet. "Viele Schwanseer haben mit angepackt und uns mit ihrem fachlichen Knowhow unterstützt", ist sie dankbar und froh über den Zusammenhalt im Ort.

Wie das Licht in der Nacht, so sorge auch die Einzeigeruhr für Vertrautheit in Schwansee. Sie schlage jetzt wieder zu jeder vollen Stunde. "Da in den vergangenen Wochen Teilrestaurationsarbeiten in der Kirche vonstatten gingen, stand die Uhr eine zeitlang still. Die Schwanseer haben den vertrauten Schlag sofort vermisst", erzählt sie.

Überraschung zum Krippenspiel

Coronabedingt mussten die Schwanseer in diesem Jahr auf viele Aktionen verzichten, die der Gemeindekirchenrat gern auf die Beine gestellt hätte. "Von unserem Jahresplan konnten wir nicht so viel umsetzen. Die großen Veranstaltungen, wie das Frühlingsfest oder der Martinsmarkt, mussten ausfallen", sagt Nancy Lutz und verweist weiter aufs Filmpicknick. Viermal sollte zum gemeinsamen Filmeschauen unter freiem Himmel eingeladen werden. Zweimal konnte es tatsächlich unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen stattfinden.

"Im Kirchgarten auf einer Decke zu sitzen, einen Film zu schauen und einfach nur zusammen zu sein, wurde dankbar angenommen und war eine ganz wunderbare Gemeinschaft", berichtet sie. Traurig mache sie, dass die Angebote für Kinder, die sonst einen Großteil der Gemeindearbeit ausmachen, sehr eingeschränkt waren. Zwei Bastelnachmittage gab es dennoch. Auch das Albert-Schweitzer-Kinderdorf Thüringen mit Sitz in Erfurt konnte trotz der erschwerten Bedingungen unterstützt werden.

Sehr beflügelt habe die Mitglieder des Gemeindekirchenrates das große Interesse für den lebendigen Adventskalender. Schon im Sommer habe es die ersten Anfragen gegeben. "Das war ein starkes Anmeldejahr und wir haben bis zuletzt gehofft, die beliebte Aktion durchführen zu können", sagt sie. Am Ende habe die Vernunft gesiegt. Jetzt freuen sich die Mitglieder umso mehr die Neuauflage im nächsten Jahr.

Schäden am hölzernen Tonnengewölbe entdeckt

Nicht nehmen lassen wollen sich die Schwanseer jedoch ihr Krippenspiel am Heiligabend. Eine Krisensitzung habe es bereits vergangene Woche gegeben, am Montag eine zweite. Nach derzeitigem Stand wird es einen Gottesdienst mit Hirtenspiel im Kirchgarten geben. Die Teilnehmer mussten sich vorab registrieren und sämtliche Bestimmungen mit Unterschrift quittieren. "Es darf nur im Kirchgarten teilnehmen, wer auf der Anmeldeliste steht", sagt Nancy Lutz und kann noch mit einer Überraschung aufwarten. Nach dem Konzert mit Christina Rommel im vergangenen Jahr, soll es am Heiligabend erneut eine musikalische Einlage mit ihr geben. "Das Konzert war einfach grandios", weckt sie die Vorfreude.

Gespannt ist sie auch, auf die weiteren Arbeiten in der Kirche. So war in diesem Jahr bereits eine Restauratorin zu Gange, die in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie über den Türen, an den Fenstern, den Emporen und der Decke Wandbilder freigelegt und gesichert hat. Hinter dem Altar wurde eine vertäfelte Wand zurückgebaut. Am hölzernen Tonnengewölbe der Kirche wurden zudem Schäden festgestellt. Laut Nancy Lutz handelt es sich um Schädlingsbefall. Um das Problem anzupacken, geht es jetzt darum, Partner ins Boot zu holen, Fördertöpfe anzuzapfen und Eigenmittel aufzubringen. Froh ist Nancy Lutz, dass Pfarrer Jan Redeker die Kirchgemeinde sehr unterstützt. Auch im Ort sei die Spendenbereitschaft groß.