Seitdem die 1756 Pfeifen ausgebaut wurden, hüllt sich die Rastenberger Orgel in Schweigen. Außen geht es allerdings in großen Schritten weiter. Dort schmeicheln dem Instrument weiche Pinselhaare und verhelfen ihm zurück zu einstiger Pracht. Nachdem die alten Farbfassungen vom klassizistischen Prospekt der Schulze-Orgel in Gänze entfernt wurden, bringt die Restauratorin Jasmin Amstein (Foto) mit Geduld und Fingerspitzengefühl die neue, der originalen Fassung in Tönung und Glanzgrad sehr nahe kommende Farbschicht auf das hölzerne Orgelgehäuse auf. Die Aufsätze mit Engeln und Harfe sind schon fast fertig.