Zeit haben, Zeit hören, alles hat (seine) Zeit

Felicitas Kühn ist Pfarrerin der Evangelischen Regionalgemeinde Kölleda

„Bruder Jakob! Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken?“ Das französische Kinderlied kennen Sie sicher. Und vielleicht haben Sie sich auch über den Text gewundert? Mir ging es jedenfalls so, und das liegt daran, dass die Übersetzung nicht ganz korrekt ist. Der Bruder, der wachgemacht wird, ist ein Mönch, ein Klosterbruder, der für alle anderen die Glocken zur Frühmesse läuten sollte, aber verschlafen hat.

Guten Morgen! Was hat Sie heute geweckt? Manche Menschen brauchen Licht und werden mit der Morgendämmerung wach, andere stellen sich einen (Handy-) Wecker mit mehr oder weniger angenehmen Geräuschen. Und es gibt Zeiten, da wachen wir einfach so auf – im Urlaub hoffentlich.

Als ich in diesem Jahr nicht zu Hause war, fehlte mir das Glockengeläut von Kölleda. Über dem Marktplatz schlägt die Rathausuhr die Stunden und zeigt die Uhrzeit an. Und dreimal am Tag erklingt Geläut aus dem Turm der Wippertuskirche. Das gibt es auch in vielen anderen Orten, nicht immer morgens, mittags und abends, aber in beinah allen Dörfern ertönt ein 18-Uhr-Läuten. Und das hat im Grunde mit dem „Bruder Jakob“ zu tun. Besser gesagt mit allen Brüdern und Schwestern, die als Mönche und Nonnen den Tag mit „ora et labora“ verbringen: Bete und arbeite!

Pfarrerin Felicitas Kühn Foto: Felicitas Kühn

Im Kloster sind die täglichen 24 Stunden durch Gebetszeiten eingeteilt, zu denen eine Glocke ruft. Das war früher besonders wichtig, als die Uhrzeit nicht ständig an Geräten abgelesen werden konnte. Und daraus entwickelte sich mit der Zeit das Geläut zu bestimmten Tageszeiten. Wie teilen Sie sich den Tag ein? Für Berufstätige gibt der Arbeitsalltag viel vor. Dem Sonnenlicht unterwerfen wir uns nicht mehr so sehr, weil das elektrische Licht in alle Ecken leuchten kann. Im Laufe unseres Lebens verändert sich die Tagesstruktur immer wieder. Berühmt ist der Mittagsschlaf, der als Kind oft gehasst und in späteren Jahren zum Teil herbeigesehnt wird.

Dem Ruf der Glocken lauschen und ihm folgen

„Alles hat seine Zeit.“, sagt ein weiser Mensch in der Bibel (Buch Prediger im 3. Kapitel). „Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit.“ Leben und sterben. Pflanzen und ernten. Zerstören und aufbauen. Weinen und lachen. Traurigsein und tanzen. Umarmen und sich trennen. Streiten und aufhören zu streiten. Manche dieser Dinge passen gar nicht in einen Tag hinein, weil sie so groß sind. Manches beschäftigt ein Leben lang.

Wenn alles seine Zeit hat, dann hat auch alles sein Ende. Das gilt im Schönen wie im Traurigen. Wünschen Sie sich manchmal mehr Zeit? Oder wird Ihnen gelegentlich die Zeit zu lang? Es ist ja eine faszinierende Sache, dass sich Stunden wie Kaugummi hinziehen und auch wie im Flug vergehen können. Wir „haben“ die Zeit nicht, sie tickt an unserem Handgelenk, wir besitzen sie aber nicht. Doch auch die Umkehrung stimmt nicht: Dass die Zeit uns besitzt, dass wir in ihrer Falle sitzen – wenn wir immer wieder Hektik erleben und Schönes für unser Empfinden zu früh zu Ende geht. Doch macht die Zeit vieles kostbar: Die Stunden, die ich auf der Arbeit verbringe. Die Frei-Zeiten. Die Feierstunden. Die schweren Zeiten.

Die weisen Worte in der Bibel sagen nach der Aufzählung aller Tätigkeiten: GOTT sieht all das, was die Menschen tun. Sieht auch, dass es anstrengend ist, manches Mal vergeblich. GOTT hat es den Menschen ins Herz gelegt, dass sie sich um die Zeiten bemühen und sogar hin zur Ewigkeit denken.

„Hörst du nicht die Glocken?“ Sie rufen zu dem, was jetzt ist: Ein Neubeginn. Eine Pause in der Arbeit. Zum Essen. Eine gesegnete Zeit wünsche ich Ihnen!