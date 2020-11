Zeitreise in Unterführung

Etwas mehr als ein Jahr ist verstrichen, seit Schüler der Straußfurter Regelschule die Unterführung in der Bahnhofstraße in einen echten Blickfang verwandelt haben. Der legendäre Lügenbaron Münchhausen beim Ritt auf der Kanonenkugel kann dort genauso bewundert werden, wie die im Jahr 1871 gegründete Zuckerfabrik, das Dachziegelwerk oder die „Thüringer Sintflut", die nach alten Chroniken 1616 starke Regenfälle mit Hagel und Überschwemmungen mit sich gebracht hatte.

Straußfurts Bürgermeister Olaf Starroske spricht mit Blick auf die Darstellungen von einer Zeitreise, welche Passanten beim Durchqueren der Unterführung unternehmen können. Wie der Lokalpolitiker sagt, war das Kunstwerk von Anfang an auf viel positive Resonanz gestoßen.

Doch leider scheinen frisch gestaltete Wände die Schmierfinken förmlich anzuziehen. Das ist landauf landab so, bedauerlicherweise auch in Straußfurt. Das Kunstwerk wurde beschmiert.

Den Mitgliedern des Straußfurter Kinder- und Jugendparlaments gefiel das nicht. Sie legten Hand an und besserten die Schäden im Herbst aus. Die Mitglieder des Gemeinderates überlegten, wie sie Schmierfinken das Handwerk legen können. Es wurde investiert und die Wände versiegelt. Allen, die nur daran denken, die Sprühflasche oder ähnliches in der Unterführung in die Hand nehmen zu wollen, sei damit gesagt: Das könnt Ihr Euch sparen. Eure Kunst ist nur von kurzer Lebensdauer!