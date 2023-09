Das Brustkrebszentrum ist Teil der Klinik für Gynäkologie und Senologie am KMG-Klinikum Sömmerda.

Zertifizierung für Brustkrebszentrum in Sömmerda bestätigt

Sömmerda. Nach der externen Überprüfung im Mai erhielt die Klinik jetzt die Urkunde.

Das Brustkrebszentrum am KMG-Klinikum Sömmerda wurde durch die Deutsche Krebsgesellschaft rezertifiziert, informierte das Unternehmen. Die Überprüfung dazu fand demnach bereits im Mai dieses Jahres statt. Sie wird im Auftrag der Deutschen Krebsgesellschaft in regelmäßigen Abständen durchgeführt, um zu kontrollieren, ob die Zertifizierungsvoraussetzungen nach wie vor erfüllt sind. Nun wurde die Rezertifizierungsurkunde zugestellt, informierte KMG. Das Fachzentrum in Sömmerda wurde erstmalig im Jahr 2007 zertifiziert. Die Rezertifizierung gilt bis 2025.

Externe Überprüfung ist anspruchsvoll und durch konzentrierte Teamleistung möglich

Thoralf Amse, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie am KMG-Klinikum Sömmerda, freut sich über die Rezertifizierung: „Wir sind stolz auf den Erfolg. Die externe Überprüfung ist anspruchsvoll und nur durch eine konzentrierte Teamleistung möglich. Wir konnten erneut belegen, dass unsere Patientinnen eine bestmögliche pflegerische Betreuung und medizinische Versorgung erhalten, mit dem Ziel, ihre Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. Wir danken all unseren Patientinnen für ihr Vertrauen.“

Das Brustkrebszentrum ist Teil der Klinik für Gynäkologie und Senologie am KMG-Klinikum Sömmerda. Das Leistungsangebot zu gynäkologischen Erkrankungen umfasst leitliniengerechte Vorsorgeuntersuchungen, Diagnosen sowie ambulante oder stationäre Operationen und Therapien beispielsweise der Gebärmutter, des Beckenbodens und der weiblichen Brust. Ebenso können Schwangere und Föten bis zur 22. Schwangerschaftswoche betreut und behandelt werden (Ultraschalluntersuchungen, Screenings, Wehenkontrolle, Schwangerschaftsübelkeit, Biopsien). Zum Leistungsspektrum gehört neben der ästhetischen Chirurgie auch die komplexe Behandlung gut- und bösartiger Erkrankungen sowie angeborener Fehlbildungen der Brust.