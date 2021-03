Zigaretten für 640 Euro gestohlen und Frau verletzt - Schloss verklebt

Das sind die Meldungen für den Kreis Sömmerda.

Schloss verklebt

Eine unbekannte Person erlaubte sich am Wochenende in Kölleda einen schlechten Scherz. Als eine 50-jährige Frau am Samstagabend nach Hause kam, ließ sich die Haustür nicht mehr aufschließen. Kurzerhand besorgte die Frau einen weiteren Schlüssel für das Haus. Auch mit diesem ließ sich die Tür nicht öffnen. Die Polizei stellte schließlich fest, dass das Türschloss verklebt war. Den Hauseigentümern blieb nichts anderes übrig, als das Schloss wechseln zu lassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zigaretten für 640 Euro gestohlen und Frau verletzt

Zwei unbekannte Männer bedienten sich am Samstagabend in einem Supermarkt in Kölleda. Im Markt begaben sie sich zielgerichtet zu verschlossenen Boxen. Mit einem unbekannten Werkzeug öffneten sie diese. Insgesamt 75 Schachteln Zigaretten im Wert von 640 Euro ließen sie in ihren Taschen verschwinden.

Eine Zeugin bemerkte das Treiben und stellte die Männer zur Rede. Diese schupsten die Frau weg, sodass sie leicht verletzt wurde. Die Diebe flüchteten anschließend. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurden die unbekannten Männer nicht gefasst.

