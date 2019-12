Weißensee. Unbekannte brachen in Weißensee einen Zigarettenautomaten auf.

Zigaretten und Bargeld gestohlen

Diebe machten sich an einem Zigarettenautomaten in Weißensee zu schaffen, teilte die Polizei gestern mit. Die Unbekannten knackten den Automaten und gelangten an Zigarettenschachteln unterschiedlichster Marken im Wert von mehr als 1000 Euro. Auch Bargeld ließen die Langfinger mitgehen. Der entstandene Sachschaden ist noch größer, er beläuft sich auf rund 2000 Euro.