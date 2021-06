Wundersleben. Einen Schaden von 3000 Euro hinterließen Diebe in Wundersleben.

Einen zerstörten Zigarettenautomaten fand ein Mitarbeiter am Mittwoch in Wundersleben vor. Unbekannte hatten versucht, das Gerät zu sprengen. An Beute gelangten die Täter nicht; sie beschädigten aber das Gerät und Zigaretten. Der Schaden: circa 3000 Euro. Ermittlungen haben ergeben, dass die Diebe wahrscheinlich am frühen Dienstagmorgen zugeschlagen hatten.