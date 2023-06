Zu laut telefoniert: 24-Jähriger in Sömmerda attackiert

Sömmerda. Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch in Sömmerda verprügelt worden, weil er laut dem Angreifer zu laut telefoniert habe. Die Polizei sucht den Angreifer.

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch in Sömmerda auf einem Spielplatz verprügelt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, hatte der Mann gegen 3.15 Uhr in der Lucas-Cranach Straße laut telefoniert. Das brachte einen Anwohner derart auf die Palme, dass er den 24-Jährigen aus seinem Fenster heraus laut anschrie und ihn zur Beendigung des Telefonats aufforderte.

Dieser lautstarken Bitte kam der 24-Jährige aber nicht nach. Daraufhin begab sich der Angreifer zum Spielplatz, stieß den jungen Mann zu Boden und trat auf ihn ein. Anschließend nahm er ihm zudem das Handy weg und ging zurück in einen Wohnblock.

Der 24-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Täter wird nun gesucht und folgendermaßen beschrieben: 1,75 Meter groß, kräftige Figur und dunkle, kurze Haare. Hinweise nimmt die Polizei in Sömmerda unter der 03634/336-0 entgegen.

