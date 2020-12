Zu wenige Mitarbeiter mit Handicap

Im Landkreis Sömmerda sind aktuell 196 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos, informierte die Agentur für Arbeit. Das seien acht mehr als im Oktober und 36 mehr als vor einem Jahr. Mit steigendem Lebensalter steige auch der Anteil der Arbeitslosen mit Behinderung.

„Ob durch Unfall oder Krankheit – gesundheitliche Einschränkungen können jede und jeden treffen. Lediglich vier Prozent aller Behinderungen sind angeboren. Viele Vorurteile lassen sich abbauen, wenn Menschen mit und ohne Einschränkungen zusammenarbeiten – alle bringen ihre Sichtweisen, Erfahrungen und Horizonte ein. Bunte Teams sind ideenreicher, schauen über den Tellerrand und alle profitieren von dieser Zusammenarbeit. Gleichzeitig gewinnen Unternehmen gut qualifizierte Beschäftigte“, erläutert Simone Faßbender, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Erfurt. Schließlich seien vier von fünf Arbeitslosen mit Handicap Fachkräfte mit Berufsausbildung oder Hochschulabschluss.

Im Landkreis sind 589 Menschen mit einer Schwerbehinderung in 138 Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ihre Zahl ist in den letzten Jahren leicht gestiegen. Nach dem Gesetz müssten Unternehmen weitere 180 Menschen mit Handicaps beschäftigen, so die Arbeitsagentur. So werde die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 5 Prozent mit 3,8 Prozent nicht erfüllt. Die meisten Beschäftigten mit Behinderung arbeiten im Verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Verwaltung und im Dienstleistungssektor.