Zugausfälle auf der Strecke zwischen Erfurt und Sangerhausen

Sömmerda. Auf der Strecke zwischen Erfurt Hbf und Sangerhausen kommt es zu Zugausfällen. Diese Verbindungen sind betroffen:

Auf der Strecke zwischen Erfurt Hbf und Sangerhausen kommt es in der Nacht von Montag 16. Oktober auf Dienstag, 17. Oktober zu Zugausfällen. Grund dafür ist laut Abellio die Nichtbesetzung eines Stellwerks. Betroffen sind die Züge der Regionalexpresslinie RE 10 Erfurt nach Magdeburg und der Regionalbahnlinie RB 59 Erfurt nach Sangerhausen.

Die Züge ab Erfurt in Richtung Sangerhausen entfallen am Montagabend zwischen 18 und 21 Uhr bis Betriebsschluss auf dem gesamten Streckenverlauf. Die späteren Züge verkehren bis Artern. Am Dienstagmorgen entfällt der RE 10 um 7.04 ab Erfurt Hbf.

Ab Sangerhausen nach Erfurt entfallen die Züge ab 21 Uhr. Die Züge am Montagabend entfallen auf der gesamten Strecke, ebenso der RE 10 um 05.47 Uhr ab Sangerhausen am Dienstagmorgen.

Die Züge der RB 59 am Dienstagmorgen um 3.48 Uhr und 5.02 Uhr entfallen nur bis Artern. Ab Artern verkehren sie voraussichtlich planmäßig.

Aufgrund der kurzfristigen Ankündigung, dass das Stellwerk nicht besetzt wird, sei noch nicht klar, ob ein Schienenersatzverkehr angeboten werden kann. Reisende werden gebeten, sich über ihre Verbindungen zu informieren.