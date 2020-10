Zum Abschied ein Baum für 21 Jahre beim ASB Sömmerda

Sömmerda. Nach 21 Jahren beim Arbeiter-Samariter-Bund in Sömmerda geht Dorothea Schröder in den Ruhestand

Gott sei Dank ist es keine Topfpflanze. Die hätte Dorothea Schröder gar nicht gebrauchen können, versucht sie doch ihren Hausstand zu reduzieren und nicht zu vergrößern. Zur Verabschiedung in den Ruhestand bekam die 64-Jährige am Dienstag stattdessen eine Winterlinde vom Sömmerdaer Kreisverbandes des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) geschenkt, für den sie 21 Jahre lang gearbeitet hat.

Mit einem ASB-Transporter kam die Linde angefahren, das Loch für die Pflanzung vor der St. Bonifatiuskirche war schon bereit. Das Geschenk, der Baum, war eine Überraschung für Dorothea Schröder, die, noch ganz gerührt, ihren Baum gleich vor einem heftigen Windstoß schützte, bevor sie ihn mit dem Spaten eingrub.

„Statt eines Präsentkorbes fanden wir einen Baum als nachhaltiges Geschenk passender“, sagt Stephan Langenhan, der mit Dorothea Schröder im Sömmerdaer Weltladen Locodemu und in der Geflüchtetenhilfe zusammenarbeitete.

1999 begann Dorothea Schröder beim ASB als Betreuerin für Menschen, die Unterstützung für ihr Leben brauchen. Sie baute den Betreuungsverein mit auf und aus.

Eine Reise nach Peru, ein Hotelin Potsdam, eine Aktionsgruppe

Bei einer Reise ins peruanische Lima 2006, in dem Dorothea Schröders Sohn seinen Zivildienst absolvierte, sah sie die sozialen Missstände, Menschen, die ihr Land verkaufen mussten, in die Städte zogen und dort in prekären Verhältnissen lebten. „Ich kam von der Reise zurück, fuhr auf eine Tagung in ein nobles Hotel in Potsdam, in dem wir vier verschiedene Sorten Klopapier hatten“, erinnert sie sich. „Da hab ich die Welt nicht mehr verstanden.“

Um „dieser Verrücktheit der Welt“, wie sie sagt, etwas entgegenzusetzen, gründete sie eine Aktionsgruppe für fairen Handel im ASB, daraus entstand 2013 der Weltladen, in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde, der mit Fair-Trade-Produkten Initiativen für Produzenten im globalen Süden unterstützt.

Eine Frauenschule, Länderabendeund Deutschunterricht

Nachdem seit 2015 auch in Sömmerda geflüchtete Menschen Schutz suchten, organisierte Dorothea Schröder für den ASB das Globalcafé und die Weltküche, für den Austausch zwischen Einheimischen und Neuankömmlingen.

Zuletzt arbeitete sie seit 2016 für das von der „Aktion Mensch“ geförderte Projekt „Begegnungs(t)räume, eine Initiative zur Integration von Geflüchteten. „Vor meinem Ruhestand wollte ich noch etwas anderes machen, nicht mehr Betreuerin sein und mit Abgründen konfrontiert sein“, sagt Dorothea Schröder. Also organisierte sie unter anderem eine Frauenschule, Länderabende und Deutschunterricht.

„Es war eine Bereicherung für mich und ich fand es total schön, die verschiedenen Kulturen hier zu erleben und dem einem Raum zu geben“, blickt Dorothea Schröder auf ihre Arbeit beim ASB zurück.

Der geschenkte Baum erscheint passend für Dorothea Schröder, der eine offene und klimafreundliche Gesellschaft am Herzen liegt und die der Nachwelt auch durch ihre Arbeit etwas hinterlassen will. Der Baum bleibt, Dorothea Schröder geht, aber nicht ganz.

Denn der Baum solle auch eine Verpflichtung für sie sein, sagte ASB-Vorstandsvorsitzender Helfried Becker in seiner Verabschiedungsrede, eine Verpflichtung immer mal wieder nach Sömmerda zu kommen und nach dem Baum zu sehen. Nach Sömmerda wird Dorothea Schröder weiterhin kommen, um ehrenamtlich im Weltladen zu arbeiten und natürlich auch, um dem Baum vor St. Bonifatius beim Wachsen zuzusehen.