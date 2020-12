Weißensee. Die Elektro Weißensee GmbH besteht seit 60 Jahren und will mit der Pflanzung ein Zeichen setzen.

Zum Jubiläum eine Eiche in Weißensee gepflanzt

Ein 60. Jubiläum soll nicht vergessen werden, findet der Beirat der Elektro Weißensee GmbH. Wie viele andere Jubilare musste allerdings auch dieses Unternehmen in diesem Jahr auf alle geplanten Feierlichkeiten verzichten.

Die Firma Elektro Weißensee GmbH ist heute eines der ältesten mittelständigen Unternehmen in Weißensee, heißt es in der Mitteilung. Am 2. Juli 1960 habe sich die PGH Elektro Weißensee mit dem Zusammenschluss mehrerer Elektromeister gegründet, um fortan gemeinsam zu arbeiten.

Die Erinnerung an diesen Tag sollte durch ein sichtbares Zeichen gewahrt bleiben. Die Gesellschaft hat mit der Pflanzung einer Eiche wenige Tage vor dem Jahresschluss ein solches Zeichen gesetzt. Die beiden jüngsten Mitarbeiter der Firma, Auszubildende im ersten Lehrjahr, Antonio Rodriguez und Jason Gerold, schritten gemeinsam zur Tat, mit dem ehemaligen Mitarbeiter aus den Gründungstagen, Kurt Berghof, als moralische Unterstützung, so das Unternehmen.

Das generationsübergreifende Pflanzteam, mit 16 beziehungsweise 17 und 85 Jahren Lebensalter, symbolisiere so Tradition und Zukunft der Firma. In der Hoffnung auf gutes Gedeihen für den jungen Baum und die 60-jährige Firma wünsche man sich, die verschobene Feierstunde bald nachholen zu können.