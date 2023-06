Zumba in schöner Kulisse in Sömmerda

Sömmerda. Stadt- und Kreisbibliothek lädt zu drei Terminen ein.

Im Innenhof des Dreyse-Hauses in Sömmerda findet am Mittwoch der erste von drei Terminen „Zumba meets Bibo“ mit Lisa Markscheffel-Wiegel statt, informierte die Stadt- und Kreisbibliothek. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Sportbekleidung, Handtuch und Getränke sollten nicht vergessen werden. Weitere Termine für das Workout in der herrlichen Kulisse des Rosengartens sind am 24. Juli und 21. August um jeweils 18 Uhr. Karten für die Teilnahme gibt es in der Bibliothek im Dreyse-Haus.