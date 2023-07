Zur Ruhe kommen mit Musik

Thomas Marcak mag und schätzt an der Musik auch die Pausen.

Gerade sind Ferien. Viele sind unterwegs, einige sind schon im Urlaub und andere fahren noch. Manche machen auch zuhause Urlaub. Auch zuhause kann man die Zeit gut rumbringen. Wenn man doch mal nicht weiß, wie man die Zeit verbringen kann, dann kann man auch gucken, was alles in den umliegenden Kirchen stattfindet. Wer sich im Sommer an warmen Wochenenden nachmittags in die Kirchen begibt, wird ein reiches musikalisches Angebot vorfinden: Man kann verschiedenen Klängen lauschen, dem Tanz der Töne folgen und sich in andere Welten hineinführen zu lassen. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass es in den meisten Kirchgebäuden, wenn auch nicht in allen, angenehm kühl ist.

Thomas Marcak, Pfarrer im Pfarrbereich Kindelbrück-Weißensee Foto: Michelle Wägner

Musik erklingt an vielen Orten

Dazu bieten sich in diesem Sommer zahlreiche Möglichkeiten: zum Beispiel die Konzerte der Reihe Kultursommer in Dorfkirchen, Orgelsommer-Samstage, Orgelvespern, aber auch andere Veranstaltungen. Musik erklingt an vielen Orten. Musik berührt nicht nur den Verstand, sondern alles. Wir können sie bei entsprechender Lautstärke oder Tiefe in unserem Körper spüren. Sie kann uns auch faszinieren, emotional mitreißen und zum Mitschwingen bringen. Man kann in Klangbäder eintauchen und davon getragen werden. Musik kann beim Zur-Ruhe-Kommen helfen. In den Minuten, in denen ein Lied oder Stück läuft, kann man schnell mal das Drumherum vergessen.

Bekannt ist auch das folgende Zitat: „Musik spricht dort, wo Worte fehlen.“ Musik wurde und wird vieles zugeschrieben. Hätte man Martin Luther gefragt, wofür Musik gut sei, dann hätte er unter anderem geantwortet: Weil sie die Seelen fröhlich macht. Luther liebte die Musik, weil sie für ihn ein Geschenk Gottes ist, weil sie unschuldige Freude weckt, weil sie den Teufel verjagt, weil sie in Zeiten des Friedens herrscht und weil sie eben die Seelen fröhlich macht. Der Musik traut auch er damit ganz schön viel zu.

Ich glaube, es lässt sich sagen: Musik kann was, sie hat Kraft, sie kann Traurigkeit vertreiben, kann faszinieren, kann entspannend wirken, kann aufbauen und fröhlich machen. Auch der Mensch hat dieses Geschenk Gottes, er hat eine Stimme und hat die Gabe zu singen und auch die Gabe, Klänge zu hören und zu genießen. Mit Musik wird auch von Gott erzählt, zu Gott gebetet und Gott wird gelobt.

Aber nicht nur der Mensch, sondern auch die Schöpfung ist voll von diesem Geschenk Gottes, das – mal leiser mal lauter aufgedreht – erklingt. Auch an Klängen aus der Natur können wir uns erfreuen: Am Gesang der Vögel, am Rauschen des Windes, der die Blätter zum Rascheln bringt, aber auch am Prasseln des Regens, das wir in den letzten Tagen wieder gehört haben, und das Grollen des Donners und die dazugehörigen Lichteffekte.

Noch etwas weiteres Schönes beinhaltet die Musik: die Pausen. Pausen geben der Musik auch Struktur. Eine Pause im richtigen Moment steigert die Spannung oder es kann wie das Atemholen vor oder nach etwas Großem sein. Solche Pausen – ruhige, erholsame Momente –, für die hoffentlich auch im Sommer Zeit und Raum ist, wünsche ich uns.

Thomas Marcak ist Pfarrer im Pfarrbereich Kindelbrück-Weißensee.