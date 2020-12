Guten Morgen, Sömmerda: Zurück in die Kindheit

Es gibt eine Menge öffentliche Adventskalender in und um Sömmerda herum. Zum Beispiel einen Fenster-Adventskalender im Rastenberger Rathaus, einen großen hölzernen, der aussieht wie ein Tannenbaum, mit selbst gemalten Bildchen in Weißensee. Oder den Adventskalender zum Hören, den die evangelische Gemeinde in Kölleda vorbereitet hat.