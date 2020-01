Zusammenarbeit auf Augenhöhe in Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zusammenarbeit auf Augenhöhe in Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach

Während das Ausschreibungsverfahren für den Gemeinschaftsvorsitzenden der seit Anfang des Jahres bestehenden Verwaltungsgemeinschaft (VG) Gramme-Vippach noch läuft, gibt es bereits zwei Stellvertreter. In der konstituierenden Sitzung am Montag im Deutschen Haus in Großrudestedt ist Andreas Müller zum ersten stellvertretenden Gemeinschaftsvorsitzenden gewählt worden.

In geheimer Abstimmung erhielt Großrudestedts Bürgermeister 25 der insgesamt 27 Stimmen der Gemeinschaftsversammlung. Zwei Stimmen waren ungültig. Zum zweiten stellvertretenden Gemeinschaftsvorsitzenden ist Uwe Köhler, Bürgermeister der Gemeinde Schloßvippach, gewählt worden. 26 der 27 Stimmberechtigten sprachen ihm das Vertrauen aus. Hier gab es eine ungültige Stimme. Im Vorfeld hatte Monika Poppitz, Bürgermeisterin aus Kleinmölsen, die beiden Vorschläge unterbreitet. Rückendeckung bekam sie von Gunnar Dieling, Udestedts Bürgermeister und derzeit amtierender Gemeinschaftsvorsitzender der VG Gramme-Vippach. Mit Andreas Müller als erster Stellvertreter werde Großrudestedt als größter Ort der VG „ordnungsgemäß eingebunden“. Die Amtsvergabe sei daher „mehr als angemessen“. Mit Köhler als zweiter Stellvertreter seien beide ehemaligen Verwaltungsgemeinschaften gut integriert. Außerdem gelinge so ein paritätischer Ausgleich, argumentierte Monika Poppitz. Tobias Ballin, Bürgermeister aus Großmölsen, sprach sich ebenso für beide Vorschläge und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe aus. Wichtig sei es, so Andreas Müller, die neue Verwaltungsgemeinschaft auf standfeste Füße zu stellen. Das nächste Ziel sei es, bis April einen neuen Gemeinschaftsvorsitzenden zu finden. Uwe Köhler sprach von einer „optimalen Lösung“ und brachte das Bild des Tandems ins Spiel. „Wir fahren zusammen in die gleiche Richtung und mit der gleichen Geschwindigkeit“, erklärte er. Große Einigkeit herrschte auch bei allen anderen Beschlüssen der öffentlichen Tagesordnung. So gab es für den Antrag Dielings, die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung zurückzuziehen, grünes Licht. Qualität gehe vor Schnelligkeit, sprach er sich für mehr Zeit aus. Einstimmig abgesegnet wurde die Hauptsatzung. Der Entwurf war bereits Ende Dezember mit allen Bürgermeistern abgesprochen und die Kommunalaufsicht zurate gezogen worden. Um dennoch Formfehler auszuschließen, hatte Thomas Koch, der amtierende Leiter der Kommunalaufsicht, an der Sitzung teilgenommen. In der Hauptsatzung ist unter anderem der Sitz der VG Gramme-Vippach mit Schloßvippach festgelegt. Als Außenstelle ist Großrudestedt aufgeführt. Festgeschrieben sind darin auch die zwei ehrenamtlichen Stellvertreter, die Bildung eines Bürgermeisterausschusses sowie die Regelungen zur Entschädigung der Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung oder öffentlicher Bekanntmachungen. Einstimmig wurden auch die Standesbeamtinnen Marlis Wodarz, Beate Hanke und Martina Scholz gewählt. Letztere wurde als Leiterin benannt.