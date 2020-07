Zustimmung „auf Bewährung“

Am Wirtschaftsplan für das soziokulturelle Zentrum Markt 25 schieden sich im Kölledaer Stadtrat einmal mehr die Geister. Es ging darum, dass der Plan für 2020 eine Verdopplung der Vollzeitstellen (von einer auf zwei) und damit eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 30.000 Euro vorsieht. Die Kritiker – am engagiertesten Marlen Friedrich (Gemeinsam für Kölleda) – machten ihrem Unmut über bisherige ungenügende Aktivitäten und Anwesenheiten Luft und lehnten einen Ausbau ab. Die Befürworter machten ihre Zustimmung am bestehenden Bedarf und der entstehenden Möglichkeit von Urlaubs- und Krankheitsvertretungen fest. Stundenminderungen könne man in Abstimmung mit dem ASB als Träger immer noch beschließen, so Ex-Bürgermeister Udo Hoffmann (Freie Wähler). Man solle sich den Handlungsspielraum erhalten und die Umsetzung kontrollieren. Wolfgang Karl (CDU) unterstrich, dass man sich doch eigentlich einig sei, dass für Kinder und Jugendliche in der Stadt etwas geschehen müsse. Wenn das gefördert geschehen könne, sei das eine Chance. Die Vorlage fand 11 Befürworter, 8 stimmten dagegen.