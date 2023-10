Zwei besinnliche Konzerte stehen im November in Tunzenhausen und Sömmerda auf dem Plan

Sömmerda. Kirchenmusikerin Cosima Schreier lädt nach Tunzenhausen und Sömmerda ein.

Zwei außergewöhnliche Konzerte kündigt für den November Sömmerdas Kirchenmusikerin Cosima Schreier an. Am Samstag, den 11. November, ist die ganz besondere Kombination von Trompete und Spinett in der Kirche in Tunzenhausen zu erleben.

Aus den Klangfarben dieser beiden Instrumente schöpfen die Kirchenmusikerin selbst und Trompeter Carsten Tupaika eine bunte Farbpalette aus älterer Musik bis hin zu neuen Klängen aus dem Jazz- und Pop-Bereich. Das Konzert findet um 17 Uhr in der St.-Petri-und-Pauli-Kirche statt. Der Eintritt ist frei.

Hausmusik mit Kaffee und Kuchen

Wenn die Tage dunkler werden und das Kirchenjahr zu Ende geht, wird auch im diesem Jahr wieder zu einer besinnlichen Hausmusik mit Kaffee und Kuchen eingeladen. Am Sonntag, den 19. November, beginnt der herbstliche Hausmusikabend um 16 Uhr in gemütlicher Atmosphäre im evangelischen Gemeindezentrum Sömmerda am Markt.

Das musikalische Können nicht allein für sich behalten, sondern mit Instrument oder Stimme anderen Menschen Freude zu bereiten, solle zu einem bunten und abwechslungsreichen Programm führen, so Cosima Schreier. Geleitet wird das Programm von der Kirchenmusikerin sowie von Gottfried Steffen, Kantor im Ruhestand, aus Sömmerda.