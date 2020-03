Am vergangenen Mittwoch veranstaltete die Agentur für Arbeit den Tag der Berufe in Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Zwei Betriebe im Landkreis Sömmerda sagen Berufsinfotag wegen Corona ab

Zum Tag der Berufe am vergangenen Mittwoch schauten etwa 70 Schüler hinter die Kulissen von insgesamt 15 Unternehmen im Landkreis Sömmerda. Eigentlich hatten sich ursprünglich 20 Betriebe dazu bereit erklärt, Schülern bestimmte Ausbildungsberufe näher zu bringen. Allerdings sagten sechs davon kurzfristig ab. Vier, weil nicht genügend Anmeldungen zusammenkamen. Die übrigens zwei entschieden sich gegen die Informationsveranstaltung, weil die Unsicherheit in Sachen Coronavirus zu groß gewesen sei, berichtet Lydia Schöller von der Agentur für Arbeit.

Damit die bereits angemeldeten Schüler am Mittwoch nicht vor verschlossenen Türen stehen mussten, wurden laut Schöller Emails mit der Absage verschickt.

Besonderes Interesse bestand bei Schülern an Ausbildungsberufen im Bereich Erziehung und Metall- und Mechatronikberufen, vor allem aber in der Justiz. Das Amtsgericht Sömmerda bot 20 Plätze an, die bereits einige Wochen vor dem Tag der Berufe belegt waren.