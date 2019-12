Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Gesichter für ein großartiges Fest

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement hat Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Lisa Markscheffel und Jonas Pawelski.

Der Thüringentag in Sömmerda war DAS Großereignis in diesem Jahr. Vor allem in der Stadt, aber auch im gesamten Landkreis haben hauptamtliche Organisatoren und viele ehrenamtliche Helfer alles Menschenmögliche getan, um zum Gelingen dieser drei tollen Tage beizutragen. Ganz vorn dran und mittendrin standen dabei Lisa Markscheffel und Jonas Pawelski. Als das Thüringentagpaar verkörperten sie die Eheleute Salzmann und waren von Anfang bis Ende zu jedem Termin, zu jeder Messe, zu jeder Veranstaltung, die man sich denken kann, um den Thüringentag zu bewerben und der Stadt ein Gesicht zu geben. Ehrenamtlich versteht sich! Mit ihrer scheinbar unerschöpflichen Energie, ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem natürlich fröhlichen Wesen eroberten sie die Herzen der Thüringer im Sturm und waren das perfekte Aushängeschild für Sömmerda und Thüringen. Doch wer Lisa und Jonas kennt, weiß, dass das längst nicht alles ist, was beide ehrenamtlich leisten. Lisa ist seit vielen Jahren Aktive und Trainerin des Tanzsportvereins Sömmerda. Und Jonas…. Wo anfangen? Jonas ist Vorsitzender des jungen, aber schon sehr erfolgreichen Vereins „Kultur im Sinn“, tanzt und trainiert beim Tanzsportverein Sömmerda, bringt sich als Beisitzer im Jugendhilfeausschuss/ Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport ein, leitet ehrenamtlich Theatergruppen…und das ist bestimmt noch nicht alles, aber es reicht allemal, um zu sagen: Ihr seid großartig, macht weiter so!