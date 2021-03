Zwei Kinder werden bei Unfall bei Kleinmölsen verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreuzung Kleinmölsen/Großmölsen im Landkreis Sömmerda sind am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr zwei Kinder verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 44-Jähriger Renault-Fahrer, der zwei Mädchen im Alter von fünf und sieben Jahren an Bord hatte, an der Kreuzung bei grüner Ampel nach links abbiegen. Dabei übersah er einen 19-Jährigen in einem VW, der ihm entgegen kam und Vorfahrt hatte.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, die beiden Autos wurden abgeschleppt.

Die beiden Mädchen im Renault wurden leicht verletzt und kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Auf der L1055 kam es für rund zwei Stunden zu Beeinträchtigungen.