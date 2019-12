Die Musiker spielen traditionell am 27. Dezember jedes Jahres in der Musikkneipe Piano.

Sömmerda. Wer zum Jahresende noch mal abrocken möchte, ist in Sömmerdas „Musiclocation Piano“ richtig. Am 23. und 27. Dezember ist Livemusik angesagt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Livebands zum Jahresende

Das Jahr ist in der Musiklocation „Piano“ in Sömmerda noch nicht zu Ende. Traditionsgemäß stehen das Weihnachtskonzert am 23. Dezember, dieses Mal mit der Band „Pasch“, und das Jahresabschlusskonzert mit „The Polars“ auf dem Programm. Für viele Musikfans steigt keine Silvesterfeier, ohne am 27. Dezember den Gothaer Sänger und Gitarristen Wilfried „Willi“ Woigk und seine Bandkollegen erlebt zu haben.

Die legendäre Thüringer Rockband, deren Wurzeln als Schülerband bis in das Jahr 1959 zurückreichen, lädt ein zu einer musikalischen Zeitreise vom Rock’n Roll der 60er-Jahre über Beat und Surf der 60er-Jahre bis Rock und Blues der 70er- und 80er-Jahre. Beginn ist am Freitag nächster Woche 21 Uhr. Karten sind im Vorverkauf im Piano für 14 Euro (Abendkasse 16 Euro) zu haben.