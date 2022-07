Zwei Menschen beim Arzt wegen Stinkattacke auf Festzelt

Mehrere Feuerwehren rückten am Montag in Haßleben an nachdem dort das Festzelt mit einer unbekannten Substanz übergossen wurde-

Zwei Menschen verletztbei Stinkattacke auf Festzelt

In Haßleben haben Unbekannte in der Nacht zum Montag ein Festzelt am Sportplatz mit einer übelriechenden Flüssigkeit übergossen. Als ein 38-Jähriger das Zelt Montagnachmittag öffnete, tropfte ihm die Substanz auf den Arm. Auch seine 42-jährige Begleiterin kam damit in Berührung. Beide fühlten sich benommen und mussten ärztlich behandelt werden. Mehrere Freiwillige Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr Erfurt rückten an, um die Substanz zu bestimmen. Das Zelt wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise zu Fallnummer 0161429 unter Telefon: 03634/3360.

Unfallfahrer nietet bei Alperstedt Apfelbäume um und türmt

Zwei Apfelbäume hat ein Unbekannter am Montag, gegen 10 Uhr, mit seinem Auto am Wirtschaftsweg zwischen Alperstedt und Schallenburg umgefahren. Der Fahrer war nach einer Kurve von der Straße abgekommen. Obwohl er die Bäume traf, suchte der Unbekannte nach dem Unfall das Weite. Zurück blieben einige Fahrzeugteile und rund 400 Euro Schaden.

Farbschmierer sind doppeltaktiv in Kölleda

Gleich zweimal schlugen Farbschmierer am Wochenende in Kölleda zu. Sie besprühten großflächig die Fassade eines Supermarktes am Johannestor mit weißer und silberner Farbe. Am Langen Weg beschmierten die Täter ein Verwaltungsgebäude mit derselben Farbe. Der Schaden wurde auf 1.250 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise unter Telefon 03634/336-0 auf die Täter geben können.