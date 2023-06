Zwei neue Fahrzeuge für die Feuerwehr Sömmerda

Sömmerda. Die feierliche Übergabe erfolgt am Dienstag in der Feuerwache.

Zwei neue Fahrzeuge werden am kommenden Dienstag in der Feuerwache Sömmerda feierlich in Dienst gestellt. Es handelt sich um ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 sowie einen Mannschaftstransportwagen (MTW). „Als Stadt ist es unser Anliegen, die Feuerwehren Sömmerdas und der Ortsteile bestmöglich auszustatten. Dies ist eine der Voraussetzungen dafür, dass die Kameradinnen und Kameraden ihre wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen können“, sagte im Vorfeld Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). Es freue ihn, dass am Feuerwehrstandort Sömmerda zwei neue Fahrzeuge in Dienst gestellt werden können. Beide Fahrzeuge konnten dank der Förderung des Freistaates sowie des Landkreises angeschafft werden.