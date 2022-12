Zwei Paare aus Kreis Sömmerda sind im Rennen um die närrische Erbfolge

Landkreis. Karnevalsvereine und Narrenvolk sind zur Stimmabgabe aufgefordert. So funktioniert die Abstimmung.

Der Auftakt ist vollzogen. Der 11.11. ist vorbei. Viele Rathäuser sind gestürmt, Schlüssel und/oder Kassen erobert und Mottos festgeklopft. Der erste Kraftakt liegt also hinter den Thüringer Karnevalisten. Jetzt wird an den aktuellen Programmen, Tanzeinlagen, Sketchen oder Büttenreden gefeilt und an den Festwagen für den Straßenkarneval gefriemelt. Und nicht nur das! Es gilt, die übergeordnete närrische Erbfolge zu regeln.

Das (noch) amtierende Landesprinzenpaar (LPP), Prinz Ralf I. und Prinzessin Mirjam I. vom Görsbacher Karnevalverein, ist seit 2020 Botschafter des Thüringer Karnevals und „wird als das Landesprinzenpaar mit der längsten Amtszeit in die Geschichte des Landesverbands Thüringer Karnevalvereine“ eingehen. Davon ist jedenfalls Christoph Matthes, der Präsident des LTK, überzeugt.

Prinz Christoph I. und Prinzessin Silvia III. vom Witterdaer Carneval Club bewerben sich als Landesprinzenpaar. Foto: Lars Wannemacher / Witterdaer Carneval Club

Seit dem 11.11.22 sei der Verband nun auf der Suche nach den legitimen Nachfolgern. Unter den Kleinsten möchte die LTK-Jugend ein Kinderlandesprinzenpaar proklamieren. Dem Aufruf folgten 15 erwachsene Paare sowie acht Kinderprinzenpaare und gaben Bewerbungen ab. Bis zum 30. Dezember 2022 sind nun alle 334 Mitgliedsvereine des Landesverbands aufgerufen, im Präsidenten-Voting ihren Favoriten zu bestimmen.

Zusätzlich gibt es ein öffentliches Voting unter http://lpp.ltkev.de/voting sowie ein Social-Media-Voting für das Kinderlandesprinzenpaar.

Alles läuft auf den 8. Januar 2023 hin. Dann findet die Inthronisierung des Landesprinzenpaares statt. Wo das sein wird, ist allerdings noch offen. Denn dies, so Matthes, werde im Heimatort der künftigen Regenten sein. Sobald die Tollitäten in Amt und Würden sind, werden sie zu vielen Veranstaltungen im ganzen Thüringer Narrenland eingeladen, mit dem Landesverband nach Berlin fahren und am Fastnachtsdienstag vom Ministerpräsidenten empfangen, bevor es am Abend des Veilchendienstags zum Ausklang der Saison zum Vereinsfasching nach Hirschberg geht, wo dann über 30 Vereine aus Franken, Sachsen und Thüringen den Abschluss der närrischen Tage feiern.

Zu den Kandidaten gehört laut einer Mitteilung in jeder Kategorie auch ein Prinzenpaar aus dem Landkreis Sömmerda. An der großen Konkurrenz vorbei wollen bei den Erwachsenen Christoph I. und Silvia III. vom Witterdaer Carneval Club den Thüringer Narrenthron besteigen. Bei den Kleinen haben Linus I. und Thessy I. mit den guten Wünschen des Gebeseer Carnevalsclubs ihre Narrenkappe bzw. Prinzessinnendiadem in den Abstimmungsring geworfen.