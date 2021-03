Zwei Unfälle und dreiste Diebe im Kreis Sömmerda

Bremsmanöver zu spät gesehen

Ein 53-jähriger VW-Fahrer fuhr am Freitagmittag von Schilfa in Richtung B 4. Aus Unaufmerksamkeit bemerkte er das Bremsmanöver des vor ihm fahrenden 32-jährigen Mercedesfahrer zu spät und kolliderte mit dem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Kollidiert

Freitagmittag missachtete in Kölleda ein 55-jähriger Mann mit seinem Dacia die Vorfahrt einer 50-jährigen Opelfahrerin. Beide Pkw kollidierten, verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Wiederholt eingebrochen: Baggerteile gestohlen

In den letzten Tagen wurde in Mannstedt eine Wanderbaustelle von Unbekannten heimgesucht. Zunächst nahmen die Täter zwei Baggerschaufeln im Wert von 900 Euro mit. Beim zweiten Mal "gönnte" man sich noch einen hydraulischen Bohrhammer, welcher etwa 9000 Euro wert ist. Sachschaden ist hierbei nicht entstanden. Hinweise werden von der Polizei Sömmerda unter 03634/3360 erbeten.

